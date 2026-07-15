Ce nouveau tempo s'applique aux éditions ordinateur et Android du navigateur, la version iOS n'étant pas concernée. Selon Sylvestre Ledru, l'objectif est de donner aux fonctionnalités prêtes une occasion plus rapide d'atteindre les utilisateurs, tout en rendant le processus de sortie plus prévisible. Le calendrier actuel oblige parfois les équipes à intégrer un correctif dans une version déjà figée avant sa sortie, une opération que Mozilla appelle en interne un "uplift" et qui devient source de tension à l'approche de chaque publication mensuelle. Un cycle plus court doit alléger cette pression de dernière minute.

On s'en doute, ce changement vise aussi à répondre à l'évolution du travail des chercheurs en sécurité. Les outils d'intelligence artificielle permettent de repérer des vulnérabilités plus vite qu'auparavant. Cela profite autant aux équipes de défense qu'aux attaquants capables d'exploiter ces mêmes failles avant leur correction. Nous rapportions en mai 2026 que Mozilla avait corrigé plus de 420 vulnérabilités en un seul mois grâce à un dispositif combinant le modèle Claude Mythos Preview et une infrastructure technique développée en interne. À titre de comparaison, Mozilla en avait corrigé 76 en mars et 31 sur la même période en 2025.

La fondation précise que cette accélération ne touche pas le développement des fonctionnalités. Si une nouveauté n'est pas prête, elle ne sera bien évidemment pas poussée à moitié. Pour Mozilla, il s'agit de tester ce nouveau rythme et de suivre son fonctionnement dans la durée pour éventuellement ajuster le calendrier si besoin. Nous évoquions fin juin 2026 la publication par Mozilla d'une feuille de route détaillant les prochaines nouveautés du navigateur, parmi lesquelles l'intégration native des conteneurs ou l'extension du VPN gratuit sur mobile. Ce nouveau rythme de publication doit permettre à ces fonctions d'atteindre les utilisateurs plus rapidement une fois validées.

Rappelons au passage que Google annonçait au mois de mars vouloir également doubler le rythme de mises à jour en passant de 4 à 2 semaines. Pour Mozilla, il s'agit donc aussi de s'aligner sur la concurrence et de ne pas être le dernier à corriger une vulnérabilité découverte chez la concurrence et pouvant potentiellement affecté Firefox.