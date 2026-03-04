Le canal "Extended Stable", conçu pour les administrateurs d'entreprise et les intégrateurs de Chromium, conserve son cycle de huit semaines. Ce rythme plus long leur laisse le temps de tester et valider chaque version avant de la déployer sur un parc de machines.

Les Chromebooks font l'objet d'un traitement séparé. Google prévoit de maintenir des options de déploiement allongées pour ces appareils. Ils recevront les nouvelles versions après une phase de tests dédiée à ChromeOS. Les modalités précises pour les appareils gérés seront précisées dans les prochains mois.

Pour les développeurs web, c'est le canal bêta qui évolue. Jusqu'à présent, les nouvelles versions étaient disponibles environ quatre semaines avant la version stable. La branche bêta ne laissera plus que trois semaines pour tester et valider les changements avant leur déploiement. De leur côté, les canaux Dev et Canary, destinés aux tests très en amont sur des fonctionnalités encore instables, conservent leur fonctionnement actuel.