Google Chrome va doubler sa cadence de mises à jour : à partir de septembre 2026, le navigateur déploiera une nouvelle version stable toutes les deux semaines, contre quatre semaines aujourd'hui.
Lorsque Google a introduit Chrome en septembre 2008, l'entreprise avait adopté un rythme de mise à jour rapide qui, avouons-le, a bousculé le marché. Deux ans plus tard, une nouvelle version du navigateur était publiée toutes les 6 semaines. Peu à peu, les développeurs de Mozilla se sont calés sur ce mode de fonctionnement pour Firefox. En 2021, Google a accéléré davantage en déployant une nouvelle version de Chrome toutes les 4 semaines. Le géant californien remet le couvert avec une fréquence encore plus soutenue pour passer à 2 semaines. Le coup d'envoi sera donné avec Chrome 153 le 8 septembre 2026.
Des versions plus fréquentes, mais plus légères
Le principe est simple : en réduisant l'intervalle entre deux versions, chaque mise à jour contiendra moins de changements. Google avance que cette portée réduite "minimise les perturbations" et "simplifie le débogage" après chaque déploiement. En clair, si un bug apparaît, il sera plus facile à isoler car il provient d'un lot de modifications moins dense.
Ce nouveau rythme concerne toutes les plateformes - Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Les canaux Dev et Canary, utilisés par les développeurs pour tester les fonctionnalités expérimentales en avant-première, ne changent pas. Les mises à jour de sécurité hebdomadaires, introduites en 2023 pour combler les failles entre deux versions majeures, seront également maintenues.
Entreprises et Chromebooks : des calendriers préservés
Le canal "Extended Stable", conçu pour les administrateurs d'entreprise et les intégrateurs de Chromium, conserve son cycle de huit semaines. Ce rythme plus long leur laisse le temps de tester et valider chaque version avant de la déployer sur un parc de machines.
Les Chromebooks font l'objet d'un traitement séparé. Google prévoit de maintenir des options de déploiement allongées pour ces appareils. Ils recevront les nouvelles versions après une phase de tests dédiée à ChromeOS. Les modalités précises pour les appareils gérés seront précisées dans les prochains mois.
Pour les développeurs web, c'est le canal bêta qui évolue. Jusqu'à présent, les nouvelles versions étaient disponibles environ quatre semaines avant la version stable. La branche bêta ne laissera plus que trois semaines pour tester et valider les changements avant leur déploiement. De leur côté, les canaux Dev et Canary, destinés aux tests très en amont sur des fonctionnalités encore instables, conservent leur fonctionnement actuel.
