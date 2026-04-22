La première nouveauté, "Shake to Summarize", permet d'obtenir un résumé du contenu d'une page web en secouant ou en tapotant son téléphone. Cette fonctionnalité a été introduite en septembre dernier auprès des utilisateurs iOS anglophones. La voici désormais disponible sur la version française, allemande, espagnole, portugaise et italienne de Firefox. La fondation explique qu'un déploiement sur Android en version anglaise est également attendu.

Sur l'édition de bureau, Firefox a récemment introduit un système de contrôle des fonctions d'intelligence artificielle. Baptisé "AI Controls", ce panneau permet d'activer uniquement les options IA souhaitées ou de toutes les désactiver. Les développeurs ont porté ces outils sur smartphone. Le déploiement est prévu sur Android et iOS à partir du 21 mai prochain.

Côté confidentialité, Firefox étend son tout nouveau VPN natif à Android. Pour mémoire, ce dernier a fait son apparition au sein de Firefox 149. Concrètement, il s'agit d'un proxy navigateur. Le trafic généré par Firefox transite via un serveur Mozilla afin de masquer l'adresse IP de l'utilisateur aux sites visités. Cette protection peut s'avérer utile sur les réseaux Wi-Fi publics. La couverture reste cependant limitée au navigateur, les autres applications de l'appareil ne sont donc pas concernées. Mozilla plafonne le service à 50 Go par mois, s'engage à ne pas revendre les données ni insérer de publicités dans le flux. Les utilisateurs souhaitant une protection couvrant l'ensemble de leur appareil peuvent se tourner vers Mozilla VPN, l'offre payante à 4,99 euros par mois, qui repose sur l'infrastructure Mullvad avec le protocole WireGuard.

Notons également l'arrivée des groupes d'onglets sur mobile afin de mieux organiser ses sessions et ses recherches. Mozilla prévoit également une suggestion automatique de groupes, le navigateur pouvant proposer lui-même des regroupements selon les contenus ouverts. Cette fonctionnalité ne sera disponible que si les outils IA sont activés. Ce déploiement est annoncé sur Android prochainement.