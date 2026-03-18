La semaine prochaine, vous retrouverez un VPN gratuit dans Firefox

Firefox 149 débarque le 24 mars. Au programme : un VPN gratuit intégré directement dans le navigateur, une navigation en écran partagé et des notes par onglet. Tour d'horizon des nouveautés.
Mozilla vient de détailler les fonctionnalités de ses prochaines versions de Firefox. On retient surtout l'arrivée du VPN gratuit natif annoncé au mois d'octobre. Celui-ci sera disponible sans aucun téléchargement supplémentaire.
Firefox VPN : 50 Go de données par mois
C'est désormais officiel : Firefox VPN sera disponible dès la version 149, le 24 mars. Dans un premier temps, il sera déployé dans quatre pays, dont la France avec les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mozilla proposera une enveloppe de 50 Go de données par mois et par utilisateur.
Techniquement, il s'agit d'un proxy plutôt que d'un VPN au sens strict. Firefox VPN route le trafic du navigateur via des serveurs gérés par Mozilla. Votre adresse IP et votre localisation aux sites visités seront donc masquées, afin d'éviter, par exemple, du reciblage publicitaire géo-localisé. Précisons que la protection reste cependant limitée au navigateur. Vos autres applications ne sont pas couvertes. Mozilla s'appuie sur un système à relais unique. Les données transitent par un seul serveur. Apple, avec son iCloud Private Relay intégré à Safari, opte pour deux relais successifs : le premier voit votre IP sans connaître votre destination, le second génère une adresse temporaire sans voir la vôtre. Une mécanique plus cloisonnée.
Opera propose un dispositif comparable depuis plusieurs années, avec la possibilité de choisir manuellement des serveurs en Amérique, Europe ou Asie, sans limite de bande passante. Firefox VPN, lui, sélectionne automatiquement le serveur le plus performant. Un utilisateur français sera donc redirigé vers un serveur français ou européen, sans contrôle possible sur ce paramètre. Pour ceux qui souhaitent davantage de flexibilité, Mozilla oriente vers Mozilla VPN, son offre payante à 4,99 euros par mois. Celle-ci couvre l'ensemble de l'appareil, donne accès à plus de 500 serveurs dans plus de 30 pays et repose sur le protocole WireGuard, via l'infrastructure de Mullvad.
Les autres nouveautés de Firefox 149
Firefox 149 introduira aussi le "Split View", qui permet d'afficher deux pages web côte à côte dans une même fenêtre. Une option déjà largement présente chez la concurrence pour comparer des offres, copier du contenu depuis une source ou consulter deux articles simultanément. Les "Tab Notes" arriveront en parallèle, en version expérimentale via Firefox Labs. Elles permettront d'associer des notes directement à un onglet.
Côté intelligence artificielle, la "Smart Window" - anciennement "AI Window" - proposera un panneau latéral optionnel qui résume des articles, fournit des définitions ou compare des produits sans changer de page. L'accès à cette option se fait via une liste d'attente. Mozilla signale par ailleurs que Firefox est le premier navigateur à intégrer la "Sanitizer API", un nouveau standard de sécurité web conçu pour bloquer certains types d'attaques avant même qu'elles n'atteignent l'utilisateur.
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