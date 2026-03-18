La semaine prochaine, vous retrouverez un VPN gratuit dans Firefox

C'est désormais officiel : Firefox VPN sera disponible dès la version 149, le 24 mars. Dans un premier temps, il sera déployé dans quatre pays, dont la France avec les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mozilla proposera une enveloppe de 50 Go de données par mois et par utilisateur.

Techniquement, il s'agit d'un proxy plutôt que d'un VPN au sens strict. Firefox VPN route le trafic du navigateur via des serveurs gérés par Mozilla. Votre adresse IP et votre localisation aux sites visités seront donc masquées, afin d'éviter, par exemple, du reciblage publicitaire géo-localisé. Précisons que la protection reste cependant limitée au navigateur. Vos autres applications ne sont pas couvertes. Mozilla s'appuie sur un système à relais unique. Les données transitent par un seul serveur. Apple, avec son iCloud Private Relay intégré à Safari, opte pour deux relais successifs : le premier voit votre IP sans connaître votre destination, le second génère une adresse temporaire sans voir la vôtre. Une mécanique plus cloisonnée.