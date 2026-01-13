La principale nouveauté concerne les possesseurs de GPU AMD. Mozilla active désormais le zero-copy playback pour le décodage vidéo matériel, une technique qui évite les copies mémoire inutiles lors de la lecture de contenus. Concrètement, les vidéos HD et 4K devraient être plus fluides, avec une consommation processeur réduite. Cette optimisation place enfin AMD au même niveau qu'Intel et NVIDIA, lesquels bénéficiaient déjà de ce traitement.

Autre ajout notable : le support des Compression Dictionaries, un standard défini dans la norme RFC 9842 de l'IETF. Cette technologie permet aux sites web de réutiliser des dictionnaires de compression partagés, afin de réduire le volume de données transférées. Les gains sont particulièrement sensibles sur les connexions limitées en bande passante.

Sur macOS, WebGPU est maintenant activé par défaut sur tous les processeurs Apple Silicon, quelle que soit la version du système d'exploitation. Cette API permet aux applications web d'exploiter directement la puissance du GPU pour des tâches graphiques avancées, comme le rendu 3D ou les calculs parallèles​