Mozilla déploie Firefox 147 avec plusieurs améliorations notables. Au programme : une accélération matérielle optimisée pour les GPU AMD, un mode Picture-in-Picture qui s'active automatiquement, et le protocole Safe Browsing V5 pour renforcer la sécurité.
Firefox continue d'évoluer, loin du tumulte des navigateurs Chromium. Cette version 147, disponible depuis le 7 janvier, apporte son lot d'optimisations, sans pour autant révolutionner l'expérience utilisateur.
De meilleures performances pour les GPU AMD
La principale nouveauté concerne les possesseurs de GPU AMD. Mozilla active désormais le zero-copy playback pour le décodage vidéo matériel, une technique qui évite les copies mémoire inutiles lors de la lecture de contenus. Concrètement, les vidéos HD et 4K devraient être plus fluides, avec une consommation processeur réduite. Cette optimisation place enfin AMD au même niveau qu'Intel et NVIDIA, lesquels bénéficiaient déjà de ce traitement.
Autre ajout notable : le support des Compression Dictionaries, un standard défini dans la norme RFC 9842 de l'IETF. Cette technologie permet aux sites web de réutiliser des dictionnaires de compression partagés, afin de réduire le volume de données transférées. Les gains sont particulièrement sensibles sur les connexions limitées en bande passante.
Sur macOS, WebGPU est maintenant activé par défaut sur tous les processeurs Apple Silicon, quelle que soit la version du système d'exploitation. Cette API permet aux applications web d'exploiter directement la puissance du GPU pour des tâches graphiques avancées, comme le rendu 3D ou les calculs parallèles
Enfin un mode PiP par défaut
Firefox 147 officialise une fonction expérimentale testée dans Firefox Labs : l'ouverture automatique du mode Picture-in-Picture. Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture et que vous basculez vers un autre onglet, Firefox peut désormais créer automatiquement une fenêtre flottante pour poursuivre la lecture. Cette option, développée par le contributeur bénévole Daniele Ferla, est à activer manuellement dans les paramètres.
Côté sécurité, Mozilla migre vers le protocole Safe Browsing V5, et abandonne progressivement la version 4. Ce nouveau protocole fonctionne avec des listes locales, limitant ainsi les requêtes réseau tout en maintenant la protection contre les sites malveillants et de phishing. Sur Android, l'isolation de site (Site Isolation) est maintenant activée par défaut, comme sur la version bureau.
Les utilisateurs Linux sous GNOME avec le gestionnaire de fenêtres Mutter profiteront d'un rendu plus précis sur les écrans avec mise à l'échelle fractionnelle (125%, 150%, etc.). Firefox aligne désormais mieux ses éléments graphiques à la grille de pixels réelle. Cela devrait permettre d'éliminer les zones floues. Firefox 147 prend également en charge la spécification XDG Base Directory de Freedesktop.org. En clair, Firefox respecte désormais les emplacements standard où Linux stocke les fichiers de configuration et les données utilisateur, au lieu de créer ses propres dossiers à des endroits non conventionnels.
Notons également qu'une interface dédiée à la personnalisation des raccourcis clavier fait son apparition via l'adresse
about:keyboard.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur