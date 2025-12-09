En parallèle, Firefox 146 renforce plusieurs pans de son architecture pour rendre l’expérience plus stable et plus uniforme sur l’ensemble des plateformes prises en charge. Sur macOS, le navigateur s’appuie désormais sur un processus GPU dédié qui gère WebGPU, WebGL et WebRender. En cas de plantage graphique, seul le module incriminé redémarre en arrière-plan, ce qui évite l’effondrement complet du navigateur. Une évolution qui améliore nettement la résilience du logiciel sur les systèmes Apple, notamment lors des usages intensifs en 3D ou sur les sites très gourmands en ressources.

Mozilla met également un terme définitif à l’utilisation de Direct2D sur Windows. Celles et ceux qui s’appuient encore sur cette technologie devront désormais se tourner vers la branche ESR 140, dernière version à la proposer.

Sous Linux, Firefox gère enfin de manière native les affichages à échelle fractionnaire sous Wayland. Jusqu’à présent, le navigateur se contentait des niveaux de zoom fixes proposés par le système, souvent limités à 100 ou 200 %, ce qui posait problème sur les écrans haute définition. À 100 %, l’interface apparaissait minuscule ; à 200 %, elle était disproportionnée, faute d’échelonnage intermédiaire. Avec cette nouvelle version, Firefox s’aligne ainsi sur les réglages plus précis définis dans l’environnement de bureau, comme 125, 150 ou 175 %, et restitue ces proportions sans flou ni artefacts. Le texte gagne en netteté, les icônes conservent leur précision et les pages web affichent un rendu plus harmonieux, y compris sur les écrans 4K et les configurations multi-écrans.

Le reste de la mise à jour s’attache à fluidifier les usages du quotidien. Firefox Labs s’ouvre à l’ensemble des internautes, sans condition liée à la télémétrie, ce qui facilite l’accès aux fonctionnalités expérimentales. La barre d’adresse gagne en réactivité en affichant des résultats au fil de la frappe, ce qui accélère les recherches les plus courantes. Une nouvelle interface météo apparaît sur la page Nouvel onglet dans plusieurs pays de l'UE, avec détection automatique de la localisation ou possibilité de saisir une ville manuellement.

Mozilla règle enfin un bug particulièrement agaçant signalé sur certains écrans, responsable de blocages lors de la sélection des onglets, et profite de cette mise à jour majeure de Firefox pour intégrer sa salve habituelle de correctifs de sécurité et consolider la stabilité générale du navigateur.