Firefox poursuit son travail de fond avec une mise à jour qui mise sur le confort et la fiabilité. Sauvegardes mieux encadrées, affichage affiné, stabilité renforcée, le navigateur gagne en cohérence sans bousculer les habitudes.
Firefox passe officiellement en version 146, avec une mise à jour mêlant nouveautés pratiques et travaux de fond sur l’architecture. Après plusieurs jours de tests, Mozilla active enfin son outil de sauvegarde pensé pour accompagner la migration de Windows 10 vers Windows 11 et en profite pour consolider la fiabilité de son navigateur sur macOS, moderniser l’affichage sur Linux et ouvrir plus largement les portes de Firefox Labs.
Une sauvegarde native pour sécuriser le passage Windows 10 à Windows 11
C’était l’une des fonctions les plus attendues depuis sa découverte dans Bugzilla. Avec Firefox 146, FX Backup, l’outil de sauvegarde conçu pour les migrations de Windows 10 vers Windows 11, sort de son cocon et devient une composante officielle du navigateur. Le principe repose sur une copie locale du profil, actualisée chaque jour et chiffrée si l’utilisateur ou l’utilisatrice le souhaite. Mots de passe, certificats, cookies, extensions et réglages sont rassemblés dans une archive unique, facile à restaurer au premier lancement de Firefox sous Windows 11.
Mozilla anticipe ainsi les migrations parfois chaotiques provoquées par l’assistant de mise à niveau de Microsoft, susceptible de déplacer des dossiers ou de réécrire des permissions responsables de profils de navigateur partiellement ou totalement inutilisable. La fonctionnalité est pour l’instant réservée à Windows, mais la fondation a laissé entendre qu’elle pourrait être proposée sur d’autres systèmes lorsque l’architecture le permettra.
Un navigateur plus stable et plus cohérent
En parallèle, Firefox 146 renforce plusieurs pans de son architecture pour rendre l’expérience plus stable et plus uniforme sur l’ensemble des plateformes prises en charge. Sur macOS, le navigateur s’appuie désormais sur un processus GPU dédié qui gère WebGPU, WebGL et WebRender. En cas de plantage graphique, seul le module incriminé redémarre en arrière-plan, ce qui évite l’effondrement complet du navigateur. Une évolution qui améliore nettement la résilience du logiciel sur les systèmes Apple, notamment lors des usages intensifs en 3D ou sur les sites très gourmands en ressources.
Mozilla met également un terme définitif à l’utilisation de Direct2D sur Windows. Celles et ceux qui s’appuient encore sur cette technologie devront désormais se tourner vers la branche ESR 140, dernière version à la proposer.
Sous Linux, Firefox gère enfin de manière native les affichages à échelle fractionnaire sous Wayland. Jusqu’à présent, le navigateur se contentait des niveaux de zoom fixes proposés par le système, souvent limités à 100 ou 200 %, ce qui posait problème sur les écrans haute définition. À 100 %, l’interface apparaissait minuscule ; à 200 %, elle était disproportionnée, faute d’échelonnage intermédiaire. Avec cette nouvelle version, Firefox s’aligne ainsi sur les réglages plus précis définis dans l’environnement de bureau, comme 125, 150 ou 175 %, et restitue ces proportions sans flou ni artefacts. Le texte gagne en netteté, les icônes conservent leur précision et les pages web affichent un rendu plus harmonieux, y compris sur les écrans 4K et les configurations multi-écrans.
Le reste de la mise à jour s’attache à fluidifier les usages du quotidien. Firefox Labs s’ouvre à l’ensemble des internautes, sans condition liée à la télémétrie, ce qui facilite l’accès aux fonctionnalités expérimentales. La barre d’adresse gagne en réactivité en affichant des résultats au fil de la frappe, ce qui accélère les recherches les plus courantes. Une nouvelle interface météo apparaît sur la page Nouvel onglet dans plusieurs pays de l'UE, avec détection automatique de la localisation ou possibilité de saisir une ville manuellement.
Mozilla règle enfin un bug particulièrement agaçant signalé sur certains écrans, responsable de blocages lors de la sélection des onglets, et profite de cette mise à jour majeure de Firefox pour intégrer sa salve habituelle de correctifs de sécurité et consolider la stabilité générale du navigateur.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur