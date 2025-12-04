L’outil en question, repéré par Windows Report dans Bugzilla et pour le moment baptisé « FX Backup », affiche une interface compacte qui propose soit de s’appuyer sur la synchronisation existante, pour celles et ceux qui utilisent déjà un compte Firefox, soit de créer une sauvegarde locale du profil. Ce second mode, plus complet, permet de générer une archive stockée sur le disque ou sur un support externe, selon deux niveaux de synchronisation : une sauvegarde légère qui ignore les données sensibles, et une sauvegarde intégrale, chiffrée et protégée par un mot de passe, incluant les identifiants, les moyens de paiement et les fichiers critiques du profil, y compris les bases SQLite qui concentrent historiques, cookies et réglages.

En parallèle, Mozilla prévoit aussi un module de planification automatique des sauvegardes quotidiennes pour que la copie suive l’évolution du profil jusqu’au jour de la migration. Une manière d’éviter les archives périmées et de se prémunir contre les transferts hasardeux provoqués par la mise à niveau, en particulier quand Windows procède à des ajustements de permissions ou de structure de dossiers.