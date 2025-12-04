À mesure que les PC quittent Windows 10, la question de la préservation des données de navigation revient sur la table. Mozilla planche sur une solution intégrée pour garantir que le profil Firefox survive au passage à Windows 11 sans incident.
Un profil Firefox, c’est un ensemble de fichiers locaux qui stockent tout ce qui fait le navigateur. Les mots de passe, les extensions, les certificats, les réglages, les sessions et toute la petite mécanique qui permet de retrouver son environnement à chaque exécution du programme. Or, quand on passe de Windows 10 à Windows 11, ces fichiers dépendent entièrement du bon vouloir de l’assistant de mise à niveau. Il suffit d’un répertoire déplacé, d’une permission réécrite ou d’un transfert incomplet pour que le profil soit endommagé, voire inutilisable. Mozilla a donc mis au point un outil destiné à encadrer la sauvegarde du profil Firefox sous Windows 10 et sa récupération une fois Windows 11 installé.
Une solution maison pour limiter la casse
L’outil en question, repéré par Windows Report dans Bugzilla et pour le moment baptisé « FX Backup », affiche une interface compacte qui propose soit de s’appuyer sur la synchronisation existante, pour celles et ceux qui utilisent déjà un compte Firefox, soit de créer une sauvegarde locale du profil. Ce second mode, plus complet, permet de générer une archive stockée sur le disque ou sur un support externe, selon deux niveaux de synchronisation : une sauvegarde légère qui ignore les données sensibles, et une sauvegarde intégrale, chiffrée et protégée par un mot de passe, incluant les identifiants, les moyens de paiement et les fichiers critiques du profil, y compris les bases SQLite qui concentrent historiques, cookies et réglages.
En parallèle, Mozilla prévoit aussi un module de planification automatique des sauvegardes quotidiennes pour que la copie suive l’évolution du profil jusqu’au jour de la migration. Une manière d’éviter les archives périmées et de se prémunir contre les transferts hasardeux provoqués par la mise à niveau, en particulier quand Windows procède à des ajustements de permissions ou de structure de dossiers.
Une restauration guidée après la mise à niveau
Alors, concrètement, comment ça marche ? Si vous êtes toujours sur Windows 10, Firefox affiche une interface dédiée après mise à jour du navigateur, signalant qu’il va bientôt falloir songer à migrer vers Windows 11 et proposant de sécuriser votre profil. Le processus vous oriente vers une sauvegarde locale ou vers OneDrive, puis, une fois l’opération terminée, actualise la copie chaque jour jusqu’à ce que votre PC bascule vers le nouvel OS.
La suite se joue sur Windows 11. Au premier lancement, Firefox recherche la l’archive créée sur l’ancienne version du système et vous propose immédiatement de la restaurer. Il vous suffit alors de sélectionner le fichier de sauvegarde, de saisir le mot de passe si vous l’avez chiffrée, et le navigateur rétablit marque-pages, historique, extensions et préférences sans avoir besoin de farfouiller dans les dossiers système.
Mozilla prévoit également un dispositif interne permettant de réinstaller automatiquement Firefox si le navigateur venait à disparaître lors de la mise à niveau, situation déjà observée sur certaines configurations. Aucune date n’a encore été annoncée pour l’arrivée de FX Backup dans la version stable, mais la fonctionnalité semble suffisamment avancée pour débarquer très prochainement.
