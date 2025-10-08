Mozilla annonce enfin le déploiement progressif de la gestion des profils dans Firefox à partir du 14 octobre prochain. Longtemps snobé par les développeurs, cette fonctionnalité, rapproche enfin Firefox de ses concurrents.
Que Firefox soit incapable de prendre en charge nativement - et facilement - les profils en 2025, c'est quand même très surprenant. Les internautes vont enfin pouvoir gérer plusieurs espaces distincts avec leurs propres favoris, identifiants, historique, extensions et thèmes.
Un retard enfin comblé
La gestion des profils utilisateurs, chez Chrome, on la retrouve depuis ses premières versions stables en 2010, soit deux ans après son lancement. De son côté, Brave, basé sur Chromium, propose également cette fonctionnalité depuis ses débuts en 2016, accessible via le menu "Plus d'outils" puis "Ajouter un nouveau profil". Apple a introduit les profils dans Safari relativement tard, en septembre 2023, tandis que Microsoft Edge, également basé sur Chromium, offre cette possibilité depuis son déploiement.
Si Firefox a été précurseur sur bon nombre de fonctionnalités, ici, le navigateur accuse donc un retard considérable. Alors oui, les aficionados rétorqueront que Mozilla avait pourtant développé un gestionnaire de profils il y a plus de dix ans. Il n'empêche que ce dernier nécessitait d'utiliser une ligne de commande via le terminal. Franchement, niveau ergonomie, on a vu mieux. Plus tard, la fonctionnalité a été intégrée au navigateur, mais, pour une raison obscure, elle a été dissimulée dans les paramètres masqués et accessible uniquement via la commande "about:config" en activant l'option "browser.profiles.enabled".
Pourtant, les profils répondent à des cas d'usage bien concrets, par exemple, au sein d'un foyer avec un ordinateur partagé. Si l'un utilise Firefox, l'autre devait alors installer un navigateur différent pour disposer de son propre espace avec ses favoris personnalisés et son historique de navigation distinct. Indirectement, donc, Firefox poussait ces utilisateurs vers la concurrence.
Même chose si vous souhaitez pouvoir dissocier votre environnement professionnel de vos usages personnels. D'ailleurs, c'est sur ce point que Mozilla met l'accent en expliquant que la séparation des contextes réduit la charge cognitive et permet de rester concentré.
Chaque profil Firefox conserve ses propres données de navigation sans mélange possible. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'apparence de chaque profil avec des couleurs et thèmes spécifiques. Mozilla précise avoir travaillé avec des personnes en situation de handicap pour concevoir une interface accessible et agréable pour tous.
