La gestion des profils utilisateurs, chez Chrome, on la retrouve depuis ses premières versions stables en 2010, soit deux ans après son lancement. De son côté, Brave, basé sur Chromium, propose également cette fonctionnalité depuis ses débuts en 2016, accessible via le menu "Plus d'outils" puis "Ajouter un nouveau profil". Apple a introduit les profils dans Safari relativement tard, en septembre 2023, tandis que Microsoft Edge, également basé sur Chromium, offre cette possibilité depuis son déploiement.

Si Firefox a été précurseur sur bon nombre de fonctionnalités, ici, le navigateur accuse donc un retard considérable. Alors oui, les aficionados rétorqueront que Mozilla avait pourtant développé un gestionnaire de profils il y a plus de dix ans. Il n'empêche que ce dernier nécessitait d'utiliser une ligne de commande via le terminal. Franchement, niveau ergonomie, on a vu mieux. Plus tard, la fonctionnalité a été intégrée au navigateur, mais, pour une raison obscure, elle a été dissimulée dans les paramètres masqués et accessible uniquement via la commande "about:config" en activant l'option "browser.profiles.enabled".