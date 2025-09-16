La dernière version de Firefox est disponible au téléchargement. Cette édition - 143 - apporte quelques nouveautés sur Windows et Android et renforce la sécurité du navigateur.
Trois nouveautés clés pour Firefox
Sur Windows, Firefox 143 permet dorénavant de convertir n’importe quel site web en une application autonome, qu'il est possible d'installer et d'épingler sur la barre des tâches. Le site se transforme ainsi en PWA (progressive Web App) et dispose d’un environnement dédié, capable d’accéder aux extensions habituelles, à condition que Firefox n'ait pas été installé depuis le Microsoft Store. En effet, les applications UWP (Universal Windows Platform) ne peuvent interagir avec le système d’exploitation, par exemple, en créant des entrées dans le menu Démarrer ou la barre des tâches.
Par le passé, Mozilla avait implémenté les technologies de base des PWA comme la prise en charge du mode déconnecté ou les notifications. Les développeurs avaient ensuite lancé SSB - Site Specific Browser - avant d'abandonner l'idée en 2020. De son côté, Google a lancé le support officiel pour l’installation de PWA sur desktop à partir de Chrome 70, publié en octobre 2018 pour Windows et Linux, puis en mars 2019 pour macOS avec Chrome 73.
En parallèle, la politique de protection contre le fingerprinting évolue. Le navigateur Firefox neutralise ainsi davantage de caractéristiques matérielles, afin d'empêcher les sites un peu trop curieux de répertorier précisément les paramètres de l’appareil pour établir une identification numérique. Nous apprenions hier que Google planchait également sur des travaux similaires afin de mieux sécuriser son mode Incognito.
Notons aussi la prise en charge du format audio xHE-AAC (Extended High-Efficiency Advanced Audio Coding) sur Windows 11 (version 22H2 et ultérieures), macOS et Android (versions 9 et ultérieures). À débit équivalent ou inférieur, ce dernier promet d’obtenir une meilleure qualité sonore et une restitution musicale plus fidèle que l’AAC classique, tout en adaptant dynamiquement le débit en fonction de la qualité du réseau. Pour mémoire, Chrome a pris en charge le format audio xHE-AAC à partir de 2020, d’abord sur Android, puis sur macOS en 2022, et enfin sur Windows en 2023.
Sur Android, Mozilla a revu la gestion des téléchargements. Il devient plus facile de suspendre, reprendre, annuler ou réessayer une opération. D'ailleurs, concernant les téléchargements, Firefox propose désormais à l'internaute de supprimer les fichiers si ces derniers ont été récupérés lors d'une session de navigation privée, plutôt bien pensé.
