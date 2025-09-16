Sur Windows, Firefox 143 permet dorénavant de convertir n’importe quel site web en une application autonome, qu'il est possible d'installer et d'épingler sur la barre des tâches. Le site se transforme ainsi en PWA (progressive Web App) et dispose d’un environnement dédié, capable d’accéder aux extensions habituelles, à condition que Firefox n'ait pas été installé depuis le Microsoft Store. En effet, les applications UWP (Universal Windows Platform) ne peuvent interagir avec le système d’exploitation, par exemple, en créant des entrées dans le menu Démarrer ou la barre des tâches.

Par le passé, Mozilla avait implémenté les technologies de base des PWA comme la prise en charge du mode déconnecté ou les notifications. Les développeurs avaient ensuite lancé SSB - Site Specific Browser - avant d'abandonner l'idée en 2020. De son côté, Google a lancé le support officiel pour l’installation de PWA sur desktop à partir de Chrome 70, publié en octobre 2018 pour Windows et Linux, puis en mars 2019 pour macOS avec Chrome 73.