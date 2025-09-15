Le fingerprinting par canvas consiste à analyser la manière - et les variations - dont chaque appareil dessine des images invisibles intégrées aux pages web. Il est alors possible de créer un identifiant unique basé sur les spécificités du processeur graphique, du système d'exploitation et des pilotes de chaque machine. Les sites web génèrent ainsi une empreinte digitale distinctive qui permet de reconnaître un utilisateur lors de ses visites successives, même lorsque les cookies sont désactivés ou en navigation privée.

D'emblée, le mode de navigation privée n'est donc pas totalement sécurisé. Les scripts malveillants peuvent lire le contenu de ces éléments canvas cachés pour extraire les données de rendu et constituer un profil de suivi. Dans un contexte commercial, un site peut ainsi recibler l'internaute avec une offre spécifique ou lui proposer des contenus relatifs à sa précédente visite.