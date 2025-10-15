Dans la dernière version de Firefox, Mozilla a donné un bon coup de frais à son navigateur. Ce dernier embarque désormais par défaut une série de nouveautés pour rattraper la concurrence.
La version 144 de Firefox combine plusieurs nouveautés et intègre désormais les profils utilisateur, une meilleure gestion des onglets, le renforcement du chiffrement des mots de passe, et l'intégration d'outils d'intelligence artificielle pour la recherche visuelle et textuelle.
1 - Des groupes d'onglets plus intelligents
Après avoir collecté les retours des utilisateurs, Firefox 144 peaufine le comportement des groupes d'onglets introduits plus tôt dans l'année. Désormais, l'onglet actif en cours de lecture reste visible même lorsque son groupe est réduit. Mozilla précise que l'internaute peut également ajouter des onglets à un groupe fermé sans provoquer son expansion automatique, plutôt pratique pour la gestion de large projets.
2 - Une gestion des profils plus accessible
On l'a vu récemment : Mozilla a enfin décidé de passer au premier plan la gestion des profils utilisateurs jusqu'alors masquée au sein des paramètres avancées du logiciel. Chaque profil conserve ses propres marque-pages, identifiants, historique, extensions et thèmes de manière totalement séparée. il deviendra donc plus facile de jongler entre des sessions personnelles et professionnelles ou entre différents utilisateurs.
3 - Un meilleur chiffrement des mots de passe
Si vous n'avez pas encore opté pour un gestionnaire de mots de passe et reposez toujours sur l'enregistrement automatique au sein de Firefox, alors bonne nouvelle ! Firefox 144 abandonne l'ancien schéma de chiffrement 3DES-CBC au profit de l'AES-256-CBC pour sécuriser les mots de passe stockés en local. Rappelons au passage que les identifiants synchronisés via Firefox Sync utilisaient déjà un chiffrement de bout en bout AES-256-GCM plus robuste. Cette mise à jour permet donc d'harmoniser la sécurité entre stockage local et synchronisation cloud.
4 - Google Lens s'invite pour la recherche visuelle
Mozilla intègre Google Lens directement dans le menu contextuel de Firefox. L'internaute est désormais en mesure d'effectuer des recherches visuelles par clic droit sur n'importe quelle image. Non seulement l'algorithme de Google est capable d'identifier des objets, lieux, produits similaires, mais il peut aussi copier et traduire le texte présent dans les images. Petit bémol toutefois : cette intégration nécessite d'utiliser Google comme moteur de recherche par défaut. Mozilla reste encore très dépendant du géant californien avec un partage des revenus générés via les liens sponsorisés des résultats de recherche
5 - Perplexity rejoint les options de recherche unifiées
Mozilla annonce également l'arrivée prochaine du moteur de recherche Perplexity via le bouton de recherche unifié de Firefox dans la barre d'adresse. Cette intégration est testée depuis le mois de juin dernier et déployée progressivement dans l'ensemble des pays.
