Mozilla intègre Google Lens directement dans le menu contextuel de Firefox. L'internaute est désormais en mesure d'effectuer des recherches visuelles par clic droit sur n'importe quelle image. Non seulement l'algorithme de Google est capable d'identifier des objets, lieux, produits similaires, mais il peut aussi copier et traduire le texte présent dans les images. Petit bémol toutefois : cette intégration nécessite d'utiliser Google comme moteur de recherche par défaut. Mozilla reste encore très dépendant du géant californien avec un partage des revenus générés via les liens sponsorisés des résultats de recherche