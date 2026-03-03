La prochaine version de Firefox va faire le plein de nouveautés

Mozilla a mis en bêta Firefox 149 le 25 février. La version finale est prévue pour le 24 mars. Cette mouture active par défaut l'affichage côte-à-côte des onglets, accélère le rendu des PDF via le matériel et étend plusieurs protections de sécurité à l'ensemble des utilisateurs.
Certaines de ces nouveautés sont encore susceptibles de ne pas atteindre la version stable. C'est la règle du jeu avec les versions bêta : elles servent à collecter des retours et à corriger des anomalies avant la sortie officielle.
Le split view en position par défaut, mais avec ses limites
La fonctionnalité la plus visible de Firefox 149 est l'activation automatique du mode vue fractionnée. Ce dernier permet d'afficher deux onglets côte à côte dans une même fenêtre, avec une barre de séparation permettant de redimensionner l'agencement. L'activation est relativement basique. Il suffit de cliquer sur un premier onglet en maintenant la touche Ctrl (ou Cmd sur Mac), puis de cliquer sur un second onglet, avant de faire un clic droit et dechoisir "Ouvrir en vue fractionnée". Les deux panneaux défilent indépendamment, et chaque onglet se ferme comme à l'ordinaire.
Ce mode est disponible depuis Firefox 146, sorti début décembre 2025, mais il était désactivé par défaut. Les utilisateurs des versions 146, 147 et 148 peuvent déjà l'activer en saisissant about:config dans la barre d'adresse, puis en passant l'option browser.tabs.splitView.enabled à la valeur true. Pour rappel, Firefox 148, que nous avions décortiqué fin février, avait introduit un interrupteur général pour désactiver les fonctions d'IA, ainsi qu'une dissociation entre télémétrie et mises à jour à distance.
Le split view reste cependant moins complet que chez Zen ou Vivaldi, respectivement basés sur Gecko et Chromium, lesquels proposent des agencements à trois ou quatre panneaux.
Sur le plan des performances, le compositeur WebRender est désormais activé sur Windows, ce qui réduit la consommation d'énergie en lecture vidéo plein écran et améliore les performances des applications reposant sur WebGL et WebGPU, des technologies utilisées notamment dans les jeux en ligne ou les outils de visualisation 3D.
De leur côté, les fichiers PDF devraient se charger plus rapidement grâce à l'accélération matérielle, et le remplissage automatique des adresses postales gagne cinq nouveaux pays : l'Australie, l'Inde, l'Italie, la Pologne et l'Autriche.
Côté sécurité, les notifications en provenance de sites signalés comme malveillants par SafeBrowsing (une base répertoriant les URL dangereuses) sont désormais bloquées automatiquement. Une protection supplémentaire va par ailleurs être progressivement déployée à tous les utilisateurs : les sites devront systématiquement demander une autorisation explicite avant d'accéder aux appareils présents sur le réseau local (imprimantes, objets connectés, etc.). Jusqu'à présent, cette règle était réservée aux utilisateurs ayant activé l'option de protection renforcée contre le pistage en mode strict. Notons au passage que les panneaux de confidentialité et de sécurité de la barre d'adresse fusionnent enfin sous un seul panneau baptisé TrustPanel.
