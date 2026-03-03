La prochaine version de Firefox va faire le plein de nouveautés

La fonctionnalité la plus visible de Firefox 149 est l'activation automatique du mode vue fractionnée. Ce dernier permet d'afficher deux onglets côte à côte dans une même fenêtre, avec une barre de séparation permettant de redimensionner l'agencement. L'activation est relativement basique. Il suffit de cliquer sur un premier onglet en maintenant la touche Ctrl (ou Cmd sur Mac), puis de cliquer sur un second onglet, avant de faire un clic droit et dechoisir "Ouvrir en vue fractionnée". Les deux panneaux défilent indépendamment, et chaque onglet se ferme comme à l'ordinaire.

Ce mode est disponible depuis Firefox 146, sorti début décembre 2025, mais il était désactivé par défaut. Les utilisateurs des versions 146, 147 et 148 peuvent déjà l'activer en saisissant about:config dans la barre d'adresse, puis en passant l'option browser.tabs.splitView.enabled à la valeur true. Pour rappel, Firefox 148, que nous avions décortiqué fin février, avait introduit un interrupteur général pour désactiver les fonctions d'IA, ainsi qu'une dissociation entre télémétrie et mises à jour à distance.

Le split view reste cependant moins complet que chez Zen ou Vivaldi, respectivement basés sur Gecko et Chromium, lesquels proposent des agencements à trois ou quatre panneaux.