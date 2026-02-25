IA ou non ? Firefox 148 veut clore le débat et mettre fin à la polémique

Jusqu'ici, recevoir des améliorations à distance dans Firefox exigeait d'avoir activé la télémétrie - autrement dit, d'accepter de partager ses données d'usage avec Mozilla. Firefox 148 dissocie ces deux paramètres : vous pouvez désormais refuser toute collecte et continuer à bénéficier des correctifs déployés entre deux versions stables.

Côté sécurité, deux nouvelles API sont disponibles pour les développeurs web : le Trusted Types API et le Sanitizer API. Celles-ci protègent contre les attaques XSS (cross-site scripting) - un type d'injection où du code malveillant est glissé dans une page pour voler des informations ou prendre le contrôle d'une session. La méthode element.setHTML() permet d'insérer du contenu HTML en filtrant les éléments dangereux, là où innerHTML n'opère aucun contrôle préalable.

Enfin, Firefox 148 ajoute la prise en charge du WebGPU dans les service workers. Concrètement, des extensions ou des pages web peuvent exploiter la puissance du processeur graphique en tâche de fond, même quand l'onglet concerné n'est pas ouvert. Firefox Backup est par ailleurs disponible sous Windows 10 pour les utilisateurs qui ont activé la suppression automatique de l'historique à la fermeture du navigateur.