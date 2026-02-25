IA ou non ? Firefox 148 veut clore le débat et mettre fin à la polémique

La version 148 de Firefox est désormais disponible au téléchargement et cette dernière était particulièrement attendue par les aficionados du navigateur. Cette dernière centralise la gestion des fonctionnalités d'intelligence artificielle et dissocie pour la première fois les améliorations à distance de la collecte de données.
En décembre dernier, lors de notre interview avec Ajit Varman, vice-président de Firefox, ce dernier avait promis l'implémentation d'un kill switch afin de permettre de désactiver complètement l'intelligence artificielle au sein de l'application. Ce nouveau contrôle est désormais opérationnel dans Firefox 148. Au passage, cette version règle aussi quelques aspects liés à la vie privée et apporte des ajouts de sécurité utiles pour les développeurs web.
Un interrupteur IA qui respecte vos choix
Dans les paramètres du navigateur, une nouvelle section "Contrôles de l'IA" regroupe toutes les options liées à l'intelligence artificielle. L'interrupteur "Bloquer les améliorations ayant recours à l’IA" désactive d'un seul geste ChatGPT et les autres chatbots de la barre latérale, la traduction, les prévisualisations de liens générées par l'IA, ainsi que les suggestions de groupement d'onglets. Mozilla assure que les mises à jour futures ne réactiveront pas ces fonctions une fois désactivées, et que les modèles locaux préalablement téléchargés seront supprimés de votre machine.
Il est aussi possible de procéder de façon plus granulaire. Chaque fonctionnalité se gère individuellement - vous pouvez par exemple conserver la traduction sur l'appareil, qui s'exécute en local, tout en coupant les chatbots connectés à des services tiers.
La télémétrie devient optionnelle
Jusqu'ici, recevoir des améliorations à distance dans Firefox exigeait d'avoir activé la télémétrie - autrement dit, d'accepter de partager ses données d'usage avec Mozilla. Firefox 148 dissocie ces deux paramètres : vous pouvez désormais refuser toute collecte et continuer à bénéficier des correctifs déployés entre deux versions stables.
Côté sécurité, deux nouvelles API sont disponibles pour les développeurs web : le Trusted Types API et le Sanitizer API. Celles-ci protègent contre les attaques XSS (cross-site scripting) - un type d'injection où du code malveillant est glissé dans une page pour voler des informations ou prendre le contrôle d'une session. La méthode element.setHTML() permet d'insérer du contenu HTML en filtrant les éléments dangereux, là où innerHTML n'opère aucun contrôle préalable.
Enfin, Firefox 148 ajoute la prise en charge du WebGPU dans les service workers. Concrètement, des extensions ou des pages web peuvent exploiter la puissance du processeur graphique en tâche de fond, même quand l'onglet concerné n'est pas ouvert. Firefox Backup est par ailleurs disponible sous Windows 10 pour les utilisateurs qui ont activé la suppression automatique de l'historique à la fermeture du navigateur.
