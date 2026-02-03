Dans la prochaine version de son navigateur, Mozilla va ajouter un panneau de contrôle dédié à l'intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront désactiver toutes les fonctionnalités IA actuelles et futures en un seul clic, ou les gérer individuellement.
L'IA dans Firefox ne laisse pas indifférent. Si la fondation doit moderniser son navigateur web face à la concurrence, ce choix reste controversé et a poussé plusieurs internautes à se tourner vers des forks comme Tor browser ou Waterfox qui ont publiquement décrié cette stratégie. Reste que Mozilla l'a toujours répété : la fondation veut laisser le choix aux utilisateurs d'activer ou non les outils d'intelligence artificielle. Anthony Enzor-DeMeo, nommé CEO de Mozilla en décembre dernier, avait promis de rendre ces fonctionnalités optionnelles.
Un interrupteur unique pour bloquer l'IA
Firefox 148 intègre une nouvelle section "AI controls" dans les paramètres du navigateur de bureau. L'option principale, baptisée "Block AI enhancements", permet de couper toutes les fonctionnalités IA en une seule manipulation. Activé, ce bouton bloque l'affichage des invitations et des rappels concernant les outils d'intelligence artificielle existants ou à venir. Mozilla affirme que ce choix restera en place même après les mises à jour futures du navigateur.
La fondation reconnaît avoir reçu de nombreux retours de personnes ne voulant "rien avoir à faire avec l'IA", tout en précisant que d'autres réclament des outils réellement utiles. Anthony Enzor-DeMeo a pris les fonctions de PDG de Mozilla le 15 décembre dernier et a publié un billet dans lequel il décrit un passage nécessaire à l'IA pour Firefox. Ce message a eu l'effet d'une bombe et pour certains, Mozilla fait un peu marche arrière en rendant l'intelligence artificielle optionnelle.
Reste que quelques jours avant, dans une interview d'Ajit Varma, recueillie par nos soins le 10 décembre et publiée sur Clubic le 21 décembre, le vice-président de Firefox, nous affirmait déjà :
"Nous avons aussi annoncé il y a quelques semaines que nous voulons donner le choix aux utilisateurs qui s'intéressent à l'IA. Beaucoup de "navigateurs IA" sortent en ce moment. Nous adoptons une approche très différente car nous voulons nous assurer que ce soit toujours optionnel (opt-in) et que les utilisateurs aient vraiment le choix. Nous développons même un "kill switch" pour ceux qui disent : "Je veux tout désactiver et ne jamais en entendre parler". C'est un projet important."
Un contrôle granulaire
Et ce kill switch offrira donc un contrôle granulaire au sein Firefox 148, attendu le 24 février avec la possibilité de paramétrer cinq fonctionnalités individuellement.
- La traduction des pages Web.
- Le texte alternatif aux visuels insérés au sein des fichiers PDF.
- Le groupement intelligent d'onglets introduit en aout dernier au grand dam de votre CPU.
- La prévisualisation des liens.
- La barre latérale listant les chatbots (comme Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini ou Le Chat Mistral).
Un interrupteur permet d'ailleurs de tout désactiver d'une traite.
Reste que pour certains, ces options ne sont pas suffisantes, voire hors propos. Alex Kontos, le créateur de Waterfox, estime que le vrai problème, c'est que personne ne sait ce que font les LLM lorsqu'ils tournent en tâche de fond. Il compare les LLM à des boîtes noires. Pour la communauté du logiciel libre, il est alors impossible de vérifier ce que ces algorithmes font avec vos données ou d'analyser leur logique interne. En somme, Mozilla ne serait plus en mesure de garantir que cette IA respecte bel et bien votre vie privée.
