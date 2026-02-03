Firefox 148 intègre une nouvelle section "AI controls" dans les paramètres du navigateur de bureau. L'option principale, baptisée "Block AI enhancements", permet de couper toutes les fonctionnalités IA en une seule manipulation. Activé, ce bouton bloque l'affichage des invitations et des rappels concernant les outils d'intelligence artificielle existants ou à venir. Mozilla affirme que ce choix restera en place même après les mises à jour futures du navigateur.

La fondation reconnaît avoir reçu de nombreux retours de personnes ne voulant "rien avoir à faire avec l'IA", tout en précisant que d'autres réclament des outils réellement utiles. Anthony Enzor-DeMeo a pris les fonctions de PDG de Mozilla le 15 décembre dernier et a publié un billet dans lequel il décrit un passage nécessaire à l'IA pour Firefox. Ce message a eu l'effet d'une bombe et pour certains, Mozilla fait un peu marche arrière en rendant l'intelligence artificielle optionnelle.

Reste que quelques jours avant, dans une interview d'Ajit Varma, recueillie par nos soins le 10 décembre et publiée sur Clubic le 21 décembre, le vice-président de Firefox, nous affirmait déjà :