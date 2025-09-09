Dans le détail, la fonction cible uniquement les contenus compatibles avec le mode Reader View – articles, guides, critiques, formats longs structurés – et se limite aux textes de moins de 5 000 mots. Côté traitement, sur iPhone 15 Pro (ou modèle plus récent) avec iOS 26, le résumé est généré directement sur l’appareil grâce à Apple Intelligence. Sur les autres configurations, le texte est envoyé de manière sécurisée aux serveurs de Mozilla, où il est analysé par une IA maison basée sur le modèle Mistral Small 3.1, puis renvoyé dans le navigateur.