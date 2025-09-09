Un coup de poignet, un résumé. Sur iOS, Firefox active une fonction inattendue mais bien pratique pour toutes celles et ceux qui n’ont pas le temps de scroller pendant trois heures.
- Firefox sur iOS permet d'obtenir un résumé d'une page web en secouant l'iPhone.
- Cette fonctionnalité utilise l'IA pour traiter les contenus compatibles avec le mode Reader View.
- Le déploiement a commencé aux États-Unis et s'étendra à d'autres langues et régions prochainement.
Mozilla a trouvé une nouvelle façon de glisser de l’IA dans votre navigateur sans vous le faire remarquer. Avec Shake to Summarize, Firefox pour iOS vous permet d’obtenir un résumé d’une page web en secouant votre iPhone. Littéralement. Une expérimentation de plus dans cette course à l’assistance automatisée qui transforme peu à peu la manière de naviguer.
TL;DR, version Mozilla
Pas besoin de secouer l’iPhone comme une bouteille de ketchup ni d’investir dans une iDragonne, à moins de vouloir pulvériser un SMIC d’un coup de poignet. D’après les éléments partagés par Mozilla, un simple mouvement latéral suffit à déclencher l’affichage d’un résumé généré par intelligence artificielle, dès lors que la page est compatible. Pour les moins joueurs, l’icône en forme d’éclair dans la barre d’adresse ou un rapide passage par le menu du navigateur permettent d’obtenir le même résultat.
Dans le détail, la fonction cible uniquement les contenus compatibles avec le mode Reader View – articles, guides, critiques, formats longs structurés – et se limite aux textes de moins de 5 000 mots. Côté traitement, sur iPhone 15 Pro (ou modèle plus récent) avec iOS 26, le résumé est généré directement sur l’appareil grâce à Apple Intelligence. Sur les autres configurations, le texte est envoyé de manière sécurisée aux serveurs de Mozilla, où il est analysé par une IA maison basée sur le modèle Mistral Small 3.1, puis renvoyé dans le navigateur.
Des résumés utiles, mais pas magiques
Évidemment, la fondation assure que tout est chiffré, et que rien n’est conservé, ni transmis à qui que ce soit. Une promesse conforme à la position historique de Mozilla, même si ses engagements en matière de confidentialité ont déjà été remis en question par le passé.
Enfin, on rappellera que comme tout contenu généré par IA, ces résumés doivent être pris pour ce qu’ils sont, à savoir une lecture synthétique, rapide, mais pas infaillible. Le modèle ne croise pas les sources, ne vérifie pas les faits, et peut se tromper.
Le déploiement de Shake to Summarize a commencé aujourd’hui aux États-Unis pour les contenus en anglais, et doit s’étendre à d’autres langues et régions dans les semaines à venir. Une alerte s’affiche automatiquement lors de la première utilisation, et l'intégralité de la fonction – secousse incluse – peut être désactivée à tout moment dans les réglages.
