Sur iPhone 16 Pro Max, un enregistrement qui passait jusqu’ici en 884 × 1 920 grimpe à 1 320 × 2 868 dans la bêta d’iOS 26, laissant textes et animations retrouver le piqué attendu d’un écran OLED moderne. Cette fidélité s’étend à l’iPad, où la capture épouse la définition de la dalle pour éliminer le flou lié au redimensionnement des versions précédentes.

Dans les tests, un clip de 12 secondes est passé d’environ 18,9 Mo à 24,2 Mo entre les premières et dernières bêtas, une hausse contenue au regard du bond en lisibilité pour tutoriels, démos d’apps et partages du quotidien. Le résultat se perçoit immédiatement à la lecture : l’interface ne « bave » plus, les courbes restent nettes et les micro‑animations conservent leur rythme.

Cette avancée complète d’autres signaux envoyés par iOS 26, qui ne se résume décidément pas qu'à sa refonte d'interface Liquid Glass. Des animations revues qui dynamisent l’ouverture d’apps et profitent aussi à des iPhone plus anciens en passant la charge sans fil Qi 2.2 jusqu’à 25 W avec des accessoires tiers sur iPhone 16, il s'agit bien d'une mise à jour généreuse pour les appareils compatibles (iPhone 11 et ultérieurs).

La capture en pleine définition est déjà accessible dans la bêta publique d’iOS 26 et devrait arriver avec la version stable attendue en septembre, suivant le calendrier habituel du système. La parité s’annonce côté iPadOS 26, pour une capture alignée sur iPhone et iPad et une production de contenus plus cohérente entre appareils. Rendez-vous ce mardi 9 septembre à 19h (ou probablement peu de temps après la fin de la keynote) pour la date de sortie officielle de la prochaine mise à jour majeure d'iOS.