L'éditeur PDF intégré est un peu plus puissant. Il est désormais possible de réorganiser les pages d'un document, de les copier, de les supprimer ou d'en exporter une sélection. Jusqu'ici limité aux annotations, l'outil se rapproche davantage d'un éditeur PDF léger. Pour en profiter, il suffit de glisser un fichier local directement dans la fenêtre du navigateur.

La fonctionnalité de traduction s'enrichit elle aussi. Une page dédiée est désormais accessible via l'adresse about:translations - tapez simplement "tra" dans la barre d'adresse. Le moteur fonctionne entièrement en local, sans aucun envoi de données vers un serveur distant. Et c'est donc plutôt bienvenu pour préserver la confidentialité du contenu traduit. Le résultat s'affiche en temps réel pendant la saisie. Notons au passage que la barre d'adresse intègre également un convertisseur de vitesse : tapez par exemple "1000 mph en km/h" pour obtenir immédiatement le résultat.

Du côté des onglets, la vue scindée, introduite avec Firefox 149 et permettant d'afficher deux pages côte à côte dans un même onglet, reçoit plusieurs améliorations. On peut l'activer en cliquant droit sur un lien, inverser la position des deux panneaux, et sélectionner un onglet existant sans quitter la fenêtre en cours. La sélection multiple d'onglets (via Maj + clic) permet désormais de copier toutes leurs URL en une seule opération via le menu contextuel. Enfin, il est possible de désactiver la création automatique de groupes par glisser-déposer en se rendant au sein des paramètres > Onglets.