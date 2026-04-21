Firefox 150 est tout juste disponible au téléchargement. Au programme : un éditeur PDF nettement plus complet, une page de traduction entièrement locale, et des améliorations sur la vue partagée. En parallèle, Mozilla applique une mesure de sécurité étendue à tous les utilisateurs pour bloquer les accès non sollicités au réseau local.
Dans cette nouvelle mouture, Mozilla apporte une mise à jour qui touche à la fois l'ergonomie quotidienne, la gestion des documents et la protection des utilisateurs. Voici ce qui change concrètement.
PDF, traductions et onglets : des ajouts qui changent vraiment l'usage
L'éditeur PDF intégré est un peu plus puissant. Il est désormais possible de réorganiser les pages d'un document, de les copier, de les supprimer ou d'en exporter une sélection. Jusqu'ici limité aux annotations, l'outil se rapproche davantage d'un éditeur PDF léger. Pour en profiter, il suffit de glisser un fichier local directement dans la fenêtre du navigateur.
La fonctionnalité de traduction s'enrichit elle aussi. Une page dédiée est désormais accessible via l'adresse about:translations - tapez simplement "tra" dans la barre d'adresse. Le moteur fonctionne entièrement en local, sans aucun envoi de données vers un serveur distant. Et c'est donc plutôt bienvenu pour préserver la confidentialité du contenu traduit. Le résultat s'affiche en temps réel pendant la saisie. Notons au passage que la barre d'adresse intègre également un convertisseur de vitesse : tapez par exemple "1000 mph en km/h" pour obtenir immédiatement le résultat.
Du côté des onglets, la vue scindée, introduite avec Firefox 149 et permettant d'afficher deux pages côte à côte dans un même onglet, reçoit plusieurs améliorations. On peut l'activer en cliquant droit sur un lien, inverser la position des deux panneaux, et sélectionner un onglet existant sans quitter la fenêtre en cours. La sélection multiple d'onglets (via Maj + clic) permet désormais de copier toutes leurs URL en une seule opération via le menu contextuel. Enfin, il est possible de désactiver la création automatique de groupes par glisser-déposer en se rendant au sein des paramètres > Onglets.
Sécurité réseau, Linux, Windows et développeurs : Firefox resserre la vis sur plusieurs fronts
Côté sécurité, Mozilla s'est penchée sur les intrusions réseau. Avec Firefox 150 un site web ne peut plus se connecter discrètement à des appareils présents sur votre réseau domestique ou d'entreprise sans demander explicitement votre permission. Nous notions lors de la bêta de Firefox 149 que cette protection serait progressivement déployée. Elle s'applique désormais à tout le monde, quelle que soit la configuration choisie.
Des techniques comme le "DNS rebinding" exploitent précisément cette faille pour cibler des équipements locaux à l'insu de l'utilisateur depuis une page web malveillante. C'est le cas des routeurs, des NAS, ou des caméras connectées. Sur Linux, Firefox intègre maintenant le sélecteur d'emoji natif GTK, accessible via le raccourci Ctrl + point dans n'importe quel champ de texte. Un paquet .rpm autonome est également disponible en téléchargement direct sur le site de Firefox pour les distributions Red Hat, Fedora, openSUSE et autres systèmes basés sur RPM.
Sur Windows, les PWA, permettant d'encapsuler une web app, sont désormais disponibles pour les utilisateurs ayant installé Firefox via le Microsoft Store. Au passage, le gestionnaire de profils et la sauvegarde de profil font leur apparition sur Windows 10 et 11. Enfin, les développeurs web profiteront de l'API AriaNotify pour des notifications d'accessibilité plus fiables, et d'une meilleure prise en charge de certaines propriétés CSS, notamment light-dark pour adapter le rendu des images.
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