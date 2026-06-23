Découvrez dès maintenant toutes les nouveautés à venir dans Firefox

Mozilla précise qu'il s'agit de mieux répondre à une demande récurrente de sa communauté : mieux comprendre où va le navigateur et donner un avis plus tôt dans le processus de développement. Ajit Varma, à la tête de Firefox, explique que plusieurs bonnes idées proviennent directement des utilisateurs, et que la feuille de route doit faciliter ces retours. La fondation organise d'ailleurs une session de questions-réponses sur Reddit le 24 juin avec ses équipes produit.

La version 152, déployée ces derniers jours, intègre trois nouveautés. Les groupes d'onglets, jusqu'ici réservés à l'ordinateur, arrivent sur Android. La version iOS suivra plus tard dans l'année. Les paramètres du navigateur ont par ailleurs été réorganisés pour faciliter la recherche d'une option, sans toucher aux réglages déjà choisis par l'utilisateur. Aussi, à l'instar de Brave, un nouveau widget affiche en continu le nombre de traqueurs bloqués ainsi que leur nature.

Sur ordinateur, d'autres chantiers sont annoncés sans date précise. On retrouvera des raccourcis clavier personnalisables, intégrés nativement et donc sans recourir à une extension tierce. Sur ce point, Mozilla s'inspire donc d'Opera et de Vivaldi en ciblant les utilisateurs avancés. Notons aussi l'intégration d'un éditeur PDF qui pourra fusionner, scinder ou réorganiser des documents sans passer par un logiciel tiers. Seront également de la partie : le partage de liens regroupés (depuis les favoris ou les groupes d'onglets), une barre de recherche plus polyvalente et une fenêtre flottante capable d'afficher n'importe quel contenu web.

Sur iOS, la traduction automatique embarquée doit s'étendre à toutes les langues déjà prises en charge par Firefox, tandis que le remplissage automatique des formulaires doit être amélioré sur les trois plateformes. Nova, la refonte visuelle du navigateur déjà amorcée par Mozilla, doit continuer son déploiement sur Android, iOS et ordinateur.