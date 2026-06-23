Découvrez dès maintenant toutes les nouveautés à venir dans Firefox

Mozilla publie pour la première fois une feuille de route complète de Firefox, organisée par catégorie et par plateforme. VPN gratuit étendu au mobile, conteneurs intégrés nativement, fenêtre IA accessible sans inscription… La liste couvre plusieurs mois de développement.
Mozilla a mis en ligne une page intitulée "Firefox Roadmap", hébergée sur firefox.com. Celle-ci détaille les nouveautés disponibles dans la version 152 du navigateur ainsi que celles prévues dans les mois prochains. Le document classe chaque fonction dans six catégories (productivité, confidentialité, intelligence artificielle, performance, protection intégrée et standards du web) et permet de filtrer l'affichage selon trois plateformes : Android, iOS et ordinateur.
Tab Groups, réglages repensés et widget anti-traqueurs
Mozilla précise qu'il s'agit de mieux répondre à une demande récurrente de sa communauté : mieux comprendre où va le navigateur et donner un avis plus tôt dans le processus de développement. Ajit Varma, à la tête de Firefox, explique que plusieurs bonnes idées proviennent directement des utilisateurs, et que la feuille de route doit faciliter ces retours. La fondation organise d'ailleurs une session de questions-réponses sur Reddit le 24 juin avec ses équipes produit.
La version 152, déployée ces derniers jours, intègre trois nouveautés. Les groupes d'onglets, jusqu'ici réservés à l'ordinateur, arrivent sur Android. La version iOS suivra plus tard dans l'année. Les paramètres du navigateur ont par ailleurs été réorganisés pour faciliter la recherche d'une option, sans toucher aux réglages déjà choisis par l'utilisateur. Aussi, à l'instar de Brave, un nouveau widget affiche en continu le nombre de traqueurs bloqués ainsi que leur nature.
Sur ordinateur, d'autres chantiers sont annoncés sans date précise. On retrouvera des raccourcis clavier personnalisables, intégrés nativement et donc sans recourir à une extension tierce. Sur ce point, Mozilla s'inspire donc d'Opera et de Vivaldi en ciblant les utilisateurs avancés. Notons aussi l'intégration d'un éditeur PDF qui pourra fusionner, scinder ou réorganiser des documents sans passer par un logiciel tiers. Seront également de la partie : le partage de liens regroupés (depuis les favoris ou les groupes d'onglets), une barre de recherche plus polyvalente et une fenêtre flottante capable d'afficher n'importe quel contenu web.
Sur iOS, la traduction automatique embarquée doit s'étendre à toutes les langues déjà prises en charge par Firefox, tandis que le remplissage automatique des formulaires doit être amélioré sur les trois plateformes. Nova, la refonte visuelle du navigateur déjà amorcée par Mozilla, doit continuer son déploiement sur Android, iOS et ordinateur.
VPN mobile, conteneurs natifs et IA débridée
Côté confidentialité, la feuille de route confirme l'arrivée du VPN gratuit intégré sur mobile. Nous rapportions en mars 2026 son lancement sur ordinateur, limité à la France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l'Allemagne avec Firefox 149, puis son extension au Canada quelques semaines plus tard avec Firefox 150. Nous apprenions également début juin la levée temporaire de son plafond de 50 Go jusqu'à la fin de l'été. Cette fois, c'est le passage sur smartphone qui est officiellement confirmé, sans date précise.
Sur ordinateur toujours, les conteneurs, jusqu'à présent proposés via l'extension Multi-Account Containers, seront intégrés nativement au navigateur pour isoler les cookies et les données de connexion d'un site à l'autre. La fenêtre privée doit elle aussi être repensée, avec un effacement des cookies en un clic, et la connexion au compte Firefox Sync pourra aussi se faire par clé d'accès (passkey), en complément du mot de passe classique. Sur iOS, un blocage natif des publicités et des traqueurs doit faire son apparition directement dans le navigateur.
Côté IA, Mozilla retire la liste d'attente de Smart Window, sa fenêtre IA optionnelle. Présentée comme une troisième option de navigation aux côtés des fenêtres classique et privée, Smart Window doit aider à obtenir des réponses ou à comparer des informations directement depuis le contenu consulté. Une autre nouveauté, Quick Answers, permettra sur iOS de poser une question à voix haute et de recevoir une réponse courte accompagnée de ses sources.
Des optimisations techniques
Sur Android, un moniteur intégré doit indiquer quels onglets consomment le plus de ressources, et un mode d'économie d'énergie réduira automatiquement l'impact des onglets les plus gourmands sur l'autonomie. Sur ordinateur, Mozilla annonce des améliorations de fond destinées à accélérer le chargement de chaque page. L'application donnera ainsi la priorité à des protocoles réseau plus récents comme QUIC et IPv6 lorsque c'est possible, ainsi qu'une alerte si un site visité a été impliqué dans une fuite de données. La protection contre le pistage par empreinte numérique (fingerprinting) doit aussi progresser sur Android et sur ordinateur.
Ces deux mêmes plateformes doivent enfin recevoir de nouvelles briques techniques destinées aux développeurs de sites. Ces derniers profiteront de nouvelles API web comme WebTransport, pour des échanges de données plus rapides avec un serveur, la prise en charge de la vidéo HDR sous Windows et Linux et du format d'image JPEG XL. Notons aussi plusieurs fonctions CSS supplémentaires, dont des animations liées au défilement de la page, des bordures aux formes plus élaborées et la possibilité de lire certains attributs HTML directement depuis une feuille de style.
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