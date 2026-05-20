Le navigateur de Mozilla poursuit sa mue en couteau suisse bureautique : fusion de PDF, profils exportables entre OS et VPN avec sélection du pays, France incluse.
Il y a deux ans, le navigateur de Mozilla se contentait d'afficher les fichiers sans broncher. Puis Firefox 150 a ajouté un éditeur digne de ce nom (réorganisation de pages, suppression, annotation). Avec Firefox 151, le viewer intégré franchit un cap supplémentaire : il permet désormais de fusionner plusieurs PDF en un seul, directement dans le navigateur. Le genre de fonctionnalité dont on n'a besoin que deux fois par an, mais quand on en a besoin, on finit invariablement sur un site douteux qui promet de le faire gratuitement (moyennant l'adresse mail et le premier-né).
Chrome, pour sa part, ne propose toujours rien de comparable nativement. Firefox grignote tranquillement le territoire d'Acrobat Reader, et à ce rythme, Adobe pourrait même finir par se demander qui lui vole ses utilisateurs occasionnels.
Une sauvegarde qui traverse les systèmes d'exploitation
La nouveauté la plus discrète de cette version est probablement la plus utile pour quiconque envisage de quitter Windows 10 (dont le support a pris fin en octobre 2025, au cas où vous auriez raté l'événement). Firefox 151 étend aux utilisateurs macOS et Linux la sauvegarde locale de profils, une fonctionnalité introduite sur Windows quelques versions plus tôt. Le vrai changement : ces sauvegardes sont désormais restaurables d'un système d'exploitation à l'autre. Concrètement, vous exportez votre profil Firefox sous Windows (mots de passe, historique, signets, cookies), vous le restaurez sur une installation Linux fraîche, et vous retrouvez vos extensions et vos thèmes comme si vous n'aviez jamais déménagé. C'est un peu l'équivalent numérique du carton de déménagement qui se déballe tout seul.
Alors que plusieurs millions d'utilisateurs Windows 10 doivent encore migrer vers Windows 11 ou vers une alternative, Firefox se positionne comme facilitateur de transition (à son échelle, du moins). La synchronisation cloud (Firefox Sync) existait déjà, mais elle suppose un compte en ligne et une connexion active. Une sauvegarde locale complète, restaurable hors ligne et cross-OS, résout un problème différent : celui de la migration intégrale d'un environnement de travail sans dépendre d'un serveur distant.
Côté confidentialité, la protection renforcée contre le fingerprinting est désormais activée pour tous les utilisateurs en mode Standard (elle était jusque-là réservée au mode Strict, c'est-à-dire à ceux qui avaient déjà coché toutes les cases paranoïa du navigateur). Firefox demande aussi à tous les sites une autorisation explicite avant de se connecter à des appareils sur le réseau local, une protection contre les attaques par DNS rebinding qui visent routeurs, NAS et caméras connectées.
Le VPN gratuit s'ouvre à la France
Le VPN intégré à Firefox, introduit dans les versions précédentes avec un plafond de 50 Go par mois, s'enrichit d'une option de sélection du pays parmi cinq serveurs disponibles au lancement. Pour les utilisateurs français, le résultat est un accès VPN gratuit, sans installation tierce, directement dans le navigateur (un compte Mozilla gratuit est requis pour l'activer, mais ça prend trente secondes). Mozilla propose par ailleurs un VPN payant complet (Mozilla VPN, 4,99 € par mois) pour ceux qui ont besoin d'une couverture au niveau du système entier et pas seulement du navigateur.
En France, Firefox représente 6,84 % de parts de marché toutes plateformes confondues selon StatCounter (février 2026), derrière Chrome (60,26 %), Safari (18,51 %) et Edge (7,14 %), mais au-dessus de la moyenne mondiale. Pas de quoi pavoiser, mais chaque mise à jour fonctionnelle est une occasion pour Mozilla de rappeler que le navigateur indépendant n'a pas dit son dernier mot.
La liste complète des nouveautés inclut aussi le support de la Web Serial API (pour programmer des microcontrôleurs comme le Raspberry Pi Pico directement depuis le navigateur, oui, depuis un navigateur), la purge de session en navigation privée sans fermer la fenêtre, et plus de 30 correctifs de sécurité.
Pour un navigateur que certains donnaient pour mort il y a cinq ans, Firefox continue de livrer des fonctionnalités que ses concurrents chromés ne proposent tout simplement pas.