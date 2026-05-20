Alors que plusieurs millions d'utilisateurs Windows 10 doivent encore migrer vers Windows 11 ou vers une alternative, Firefox se positionne comme facilitateur de transition (à son échelle, du moins). La synchronisation cloud (Firefox Sync) existait déjà, mais elle suppose un compte en ligne et une connexion active. Une sauvegarde locale complète, restaurable hors ligne et cross-OS, résout un problème différent : celui de la migration intégrale d'un environnement de travail sans dépendre d'un serveur distant.

Côté confidentialité, la protection renforcée contre le fingerprinting est désormais activée pour tous les utilisateurs en mode Standard (elle était jusque-là réservée au mode Strict, c'est-à-dire à ceux qui avaient déjà coché toutes les cases paranoïa du navigateur). Firefox demande aussi à tous les sites une autorisation explicite avant de se connecter à des appareils sur le réseau local, une protection contre les attaques par DNS rebinding qui visent routeurs, NAS et caméras connectées.