Firefox VPN n'est pas un VPN au sens strict : il s'agit d'un proxy, c'est-à-dire que seul le trafic généré dans le navigateur transite par un serveur intermédiaire - ici des machines gérées par la société Fastly pour le compte de Mozilla. Ce serveur cache l'adresse IP réelle de l'utilisateur aux sites visités. Jusqu'à présent, pour des raisons de performances, Firefox choisit automatiquement le nœud le plus proche géographiquement. L'utilisateur n'a pas la main ; s'il est basé au Royaume-Uni, il se voit ainsi relié à un serveur londonien, sans alternative.

Avec Firefox 151, dont la sortie est prévue le 19 mai 2026, ce fonctionnement devrait changer. D'après les informations publiées par le blogueur spécialisé Mozilla Sören Hentzschel et les tickets de développement correspondants, les utilisateurs pourront choisir parmi cinq localisations : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Canada. Ces cinq pays correspondent aux territoires où le service est actuellement actif. Le choix s'effectuera directement depuis l'interface du navigateur, sans configuration technique particulière.