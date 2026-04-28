Dans la prochaine version de Firefox, Mozilla va peaufiner davantage son VPN intégré avec une option permettant de sélectionner manuellement un pays de connexion.
Nous rapportions en mars 2026 l'arrivée d'un proxy intégré à Firefox 149, disponible en France, aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce dernier permet de masquer son adresse IP sans installation d'extension supplémentaire. Depuis, Mozilla a étendu le service au Canada avec Firefox 150, mais la sélection du serveur de connexion restait entièrement automatique.
Cinq pays disponibles, bientôt à la carte
Firefox VPN n'est pas un VPN au sens strict : il s'agit d'un proxy, c'est-à-dire que seul le trafic généré dans le navigateur transite par un serveur intermédiaire - ici des machines gérées par la société Fastly pour le compte de Mozilla. Ce serveur cache l'adresse IP réelle de l'utilisateur aux sites visités. Jusqu'à présent, pour des raisons de performances, Firefox choisit automatiquement le nœud le plus proche géographiquement. L'utilisateur n'a pas la main ; s'il est basé au Royaume-Uni, il se voit ainsi relié à un serveur londonien, sans alternative.
Avec Firefox 151, dont la sortie est prévue le 19 mai 2026, ce fonctionnement devrait changer. D'après les informations publiées par le blogueur spécialisé Mozilla Sören Hentzschel et les tickets de développement correspondants, les utilisateurs pourront choisir parmi cinq localisations : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Canada. Ces cinq pays correspondent aux territoires où le service est actuellement actif. Le choix s'effectuera directement depuis l'interface du navigateur, sans configuration technique particulière.
Avec cette option, il devient possible d'indiquer aux sites visités une origine de connexion différente de sa localisation réelle. En théorie, cela devrait donc permettre d'accèder à des contenus géo-restreint. Soulignons que le déploiement est progressif. Encore à l'heure actuelle, une partie des utilisateurs de Firefox 150 dans les pays concernés n'a pas accès au service VPN. Rien ne garantit que la sélection de serveur sera disponible immédiatement pour tous dès la sortie de Firefox 151.
Mozilla prépare par ailleurs l'arrivée du service sur Android. Nous apprenions il y a quelques jours que la fondation travaillait sur cette extension mobile. Aucune date de publication n'est fixée, mais la version Android intégrera les mêmes caractéristiques annoncées pour Firefox 151 : proxy limité au navigateur, plafond de 50 Go par mois et sélection du pays de connexion. Les utilisateurs souhaitant une protection couvrant l'ensemble de leur appareil peuvent se tourner vers Mozilla VPN, l'offre payante à 4,99 euros par mois, laquelle propose des serveurs dans plus de 30 pays et opère au niveau système.
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