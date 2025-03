Plusieurs VPN proposent une fonctionnalité de split tunneling et cette dernière fait son apparition au sein de la solution de Mozilla. L'idée de base est de pouvoir choisir quelle application de l'ordinateur verront leur trafic passer par les serveurs du VPN.

Plutôt que de devoir allumer et éteindre la connexion à chaque fois, il est alors possible de déterminer des règles. Par exemple, l'application Firefox pourrait d'emblée se connecter au VPN et voir son trafic chiffré par le tunnel de connexion, mais pour les sites Internet plus capricieux, l'utilisateur peut exclure le navigateur Chrome de ce trafic. Lorsqu'il utilisera l'application de Google, il ne masquera donc pas sa véritable adresse IP.

Dans sa nouvelle extension pour le navigateur Firefox disponible sur Window, Mozilla va un peu plus loin. Le split tunneling peut être configuré pour chaque site Internet. Autrement dit, il permet d'établir des règles par noms de domaine. Au sein même de Firefox, le VPN pourra être automatiquement activé ou non.