Mozilla supprime le plafond de 50 Go mensuels de son VPN gratuit intégré à Firefox jusqu’au 31 août 2025. Une bonne nouvelle pour les vacanciers qui traînent leur ordinateur portable de Wi-Fi public en Wi-Fi public.
Connecter son ordinateur au réseau Wi-Fi d’un aéroport ou d'un café, c’est un peu comme laisser sa valise ouverte dans un couloir : tout le monde peut y jeter un œil. C'est exactement le scénario que Mozilla cherche à adresser avec cette opération estivale. Le VPN intégré à Firefox, disponible dans le navigateur depuis quelques mois, voit sa limite mensuelle de 50 Go purement et simplement levée jusqu’à la fin de l’été. Résultat : une navigation chiffrée, sans compteur, sans abonnement à sortir.
Le VPN gratuit de Firefox passe en mode illimité pour l’été
La mécanique est simple. Normalement plafonné à 50 Go par mois, le VPN intégré à Firefox bascule en usage illimité dès maintenant et jusqu’au 31 août. Le 1er septembre, le quota revient. Pas de manipulation requise côté utilisateur : la limite disparaît automatiquement pour tous les comptes éligibles.
L’outil masque l’adresse IP et chiffre le trafic, ce qui complique sérieusement la tâche à quiconque voudrait surveiller votre activité sur un réseau partagé. Mozilla précise également qu’une liste d’exceptions est disponible : si certains sites fonctionnent mal avec le VPN activé, il est possible de les exclure manuellement, sans désactiver la protection pour le reste de la navigation.
28 pays accessibles, mais pas partout dans le monde
L’autre nouveauté de cette opération estivale, relevée par Android Authority : Mozilla porte à 28 le nombre de pays accessibles via le VPN. La liste couvre l’essentiel des destinations touristiques habituelles, France, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, mais aussi Singapour, Thaïlande, Afrique du Sud ou Australie. Concrètement, un utilisateur en déplacement peut simuler une connexion depuis son pays d’origine, ce qui peut s’avérer utile pour accéder à des services géo-restreints.
Sauf que le service n’est pas disponible partout. Le VPN Firefox reste limité aux pays listés sur la page de support officielle de Mozilla, et la fonctionnalité continue d’évoluer depuis son lancement. Si vous n’êtes pas dans un pays couvert, vous ne verrez tout simplement pas l’option dans votre navigateur.
Ce que Mozilla fait ici est clair : utiliser l’été comme vitrine pour son VPN gratuit, avec l’espoir que les utilisateurs convertis passeront à l’offre payante Mozilla VPN à la rentrée. C’est une stratégie d’acquisition classique, et elle n’enlève rien à l’utilité réelle du service pour les vacanciers. Foncez !
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