Connecter son ordinateur au réseau Wi-Fi d’un aéroport ou d'un café, c’est un peu comme laisser sa valise ouverte dans un couloir : tout le monde peut y jeter un œil. C'est exactement le scénario que Mozilla cherche à adresser avec cette opération estivale. Le VPN intégré à Firefox, disponible dans le navigateur depuis quelques mois, voit sa limite mensuelle de 50 Go purement et simplement levée jusqu’à la fin de l’été. Résultat : une navigation chiffrée, sans compteur, sans abonnement à sortir.