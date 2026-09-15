Firefox : Mozilla vient d'optimiser la gestion de la mémoire et l'ouverture des PDF

Autre chantier : l'affichage des grandes images JPEG, un cas courant quand une page web réduit à l'écran une photo en haute définition. Firefox s'appuie désormais sur la fonction IDCT scaling de la bibliothèque libjpeg-turbo. Celle-ci réduit l'image pendant son décodage plutôt que de charger d'abord la version complète en mémoire. Selon les tests cités dans le rapport de bug à l'origine du correctif, la mémoire utilisée peut être divisée par 20 sur les images les plus volumineuses, et le décodage est environ deux fois plus rapide. Pour l'internaute, le gain ne se voit pas forcéement à l'usage, mais plutôt du côté des ressources système.