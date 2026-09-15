Firefox : Mozilla vient d'optimiser la gestion de la mémoire et l'ouverture des PDF

Mozilla publie Firefox 156, disponible sur Windows, macOS, Linux et Android. Cette mise à jour accélère l'ouverture des PDF, allège la charge mémoire sur les grandes images JPEG, et corrige un bug qui coupait totalement l'accès réseau des utilisateurs du VPN intégré.
Mozilla tient son nouveau rythme de publication. Firefox 156 arrive quinze jours après la version 155. L'essentiel du travail porte sur les performances et la stabilité, pas sur l'apparence du navigateur.
PDF, JPEG et VPN : trois chantiers techniques regroupés dans une seule mise à jour
Le lecteur PDF de Firefox repose sur PDF.js, une technologie maison. Jusqu'ici, ce module ne se lançait qu'à l'ouverture d'un document, d'où un léger temps d'attente avant l'affichage. Depuis Firefox 156, il démarre en arrière-plan dès le lancement du navigateur, avant même qu'un PDF soit ouvert. Mozilla annonce jusqu'à 45% de temps de démarrage en moins.
Autre chantier : l'affichage des grandes images JPEG, un cas courant quand une page web réduit à l'écran une photo en haute définition. Firefox s'appuie désormais sur la fonction IDCT scaling de la bibliothèque libjpeg-turbo. Celle-ci réduit l'image pendant son décodage plutôt que de charger d'abord la version complète en mémoire. Selon les tests cités dans le rapport de bug à l'origine du correctif, la mémoire utilisée peut être divisée par 20 sur les images les plus volumineuses, et le décodage est environ deux fois plus rapide. Pour l'internaute, le gain ne se voit pas forcéement à l'usage, mais plutôt du côté des ressources système.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur
La mise à jour corrige aussi une régression de Firefox 155 qui coupait complètement la connexion réseau quand le VPN gratuit intégré était activé. Même chose pour un bug empêchant certains sites en HTTP de charger quand le DNS over HTTPS est actif. S'ajoutent plusieurs correctifs plus ponctuels, notamment pour des sous-titres qui disparaissaient en Picture-in-Picture, la lecture des fichiers FLAC haute résolution en MP4 sur des sites comme Bilibili, ou le déplacement involontaire de favoris hors de leur dossier lors d'un glisser-déposer groupé.
Sur macOS, Firefox peut désormais se lancer automatiquement au démarrage, et les politiques de déploiement en entreprise s'étendent à cette plateforme. Sur Android, les notifications de lecture média gagnent des boutons précédent et suivant, et les appareils sous Android 14 basculent vers le partage natif du système tout en conservant certaines actions propres à Firefox, comme l'envoi d'un onglet vers un autre appareil. La barre d'adresse affiche par ailleurs des suggestions sponsorisées en France, en Allemagne et en Italie. Mozilla doit publier Firefox 157 dans deux semaines, avec en principe le déploiement par défaut de Nova, la refonte visuelle du navigateur que nous suivons depuis quelques mois.