L'autre volet de Nova touche à l'intelligence artificielle, et l'approche de Mozilla tranche avec ce qui se fait en face. Depuis Firefox 148, le navigateur propose un panneau « AI Controls » dans ses réglages, avec un interrupteur permettant de désactiver intégralement les fonctions IA. Nova rend ce panneau plus visible dans l'interface. L'idée tient en une phrase d'Ajit Varma, le chef produit : l'IA comme choix, pas comme valeur par défaut.

Le positionnement n'est pas anodin quand on regarde ce que font les voisins. Chrome intègre Gemini sans rien demander. Edge pousse Copilot jusque dans les cellules Excel (on y reviendra). Opera active un assistant IA dès l'installation. Firefox parie sur le droit de dire non, et les chiffres européens lui donnent des arguments. Le navigateur est sélectionné toutes les 10 secondes en Europe via les écrans de choix imposés par le Digital Markets Act. Six millions de sélections au total, +111 % d'utilisateurs actifs quotidiens en France sur iOS, et un taux de rétention cinq fois supérieur à la période pré-DMA. Une étude du National Bureau of Economic Research va dans le même sens : +113 % de DAU sur iOS dans l'UE, quinze mois après le déploiement des écrans de choix.