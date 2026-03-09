Les maquettes internes viennent de fuiter. Firefox va changer de visage pour la première fois en cinq ans, sous le nom de code « Nova ». Mais à regarder de près, quelqu'un a déjà eu ces idées avant Mozilla.
Firefox avait refondu son interface en 2021 avec le projet Proton, après Photon en 2017 et Australis en 2014. C'est le développeur et blogueur allemand Sören Hentzschel qui a dévoilé les premières maquettes de ce nouveau chantier interne. Mozilla n'a fait aucune annonce officielle : les fichiers de conception hébergés sur Figma ont été supprimés peu après la publication, laissant circuler les captures déjà partagées.
Une interface repensée de la barre d'onglets à la page d'accueil
Les maquettes tranchent avec le style actuel. Les éléments plats et grisâtres cèdent la place à des coins arrondis omniprésents. La barre d'onglets et la barre d'adresse fusionnent en un seul bloc flottant, détaché du reste de la fenêtre. Des dégradés pastels à dominante violette remplacent les aplats ternes. Les pages web apparaissent dans un cadre arrondi, visuellement séparé de l'interface du navigateur.
Sur le plan fonctionnel, les captures montrent des onglets verticaux retravaillés, une vue en écran partagé native, et des groupes d'onglets matérialisés par des pastilles colorées. Le mode compact fait son retour. La fenêtre de navigation privée adopte un traitement à part : fond en dégradé violet profond, grandes courbes, ambiance nettement différenciée. Aucun de ces éléments n'est finalisé, et aucune version de test ne permet encore d'y accéder.
Mozilla apprend-il de ses propres forks ?
Le problème avec Nova, c'est qu'on l'a déjà vu. Zen Browser existe depuis 2024. Ce navigateur open source, bâti directement sur les fondations techniques de Firefox, applique exactement ce que Mozilla tente aujourd'hui : contenu web encadré, interface en îlots flottants, onglets verticaux fluides. Zen a séduit des utilisateurs que Firefox ne retenait plus.
Dans l'univers du logiciel libre, ce type d'emprunt entre projets est courant et souvent sain. Mais la question reste entière : pourquoi Mozilla a-t-il attendu qu'un fork communautaire prouve le concept ? La réponse tient moins à un manque d'idées qu'à la lenteur d'une organisation qui gère un produit aux millions de configurations différentes.
Comme l'illustrait déjà la polémique autour de Firefox 148 et de l'intelligence artificielle, Mozilla navigue en permanence entre sa base historique et la nécessité d'attirer de nouveaux profils. Nova suit la même logique : séduire sans brusquer. Reste à voir si le résultat final tiendra cette promesse. Ou s'il masquera, sous un beau vernis arrondi, un retard bien plus profond.
Un joli cadre ne change pas ce qu'il y a dedans.