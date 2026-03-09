Dans l'univers du logiciel libre, ce type d'emprunt entre projets est courant et souvent sain. Mais la question reste entière : pourquoi Mozilla a-t-il attendu qu'un fork communautaire prouve le concept ? La réponse tient moins à un manque d'idées qu'à la lenteur d'une organisation qui gère un produit aux millions de configurations différentes.

Comme l'illustrait déjà la polémique autour de Firefox 148 et de l'intelligence artificielle, Mozilla navigue en permanence entre sa base historique et la nécessité d'attirer de nouveaux profils. Nova suit la même logique : séduire sans brusquer. Reste à voir si le résultat final tiendra cette promesse. Ou s'il masquera, sous un beau vernis arrondi, un retard bien plus profond.

Un joli cadre ne change pas ce qu'il y a dedans.