50 millions d'utilisateurs perdus, Mozilla investit 1 milliard $ pour défier Google

Mozilla détenait 1,089 milliard de dollars d'investissements au 31 décembre 2024. Ce portefeuille comprend des titres négociables et des participations non cotées. L'organisation aide à financer 50 startups via Mozilla Ventures, son fonds dédié aux technologies responsables. Parmi les participations récentes, notons Anonym, une société spécialisée dans la publicité en ligne respectueuse de la vie privée, acquise en juin 2024 pour 31 millions de dollars.

Les investissements non cotés représentent 24 millions de dollars et concernent des sociétés technologiques en phase précoce. Mozilla Ventures a financé Holistic AI, une plateforme de gouvernance de l'IA, ainsi que d'autres entreprises comme Oumi, Koodos et Jozu.

Mozilla a réorganisé sa structure en 2024. La Fondation Mozilla chapeaute désormais plusieurs entités : Mozilla Corporation (Firefox), MZLA Technologies (Thunderbird), Mozilla Ventures (investissement), Mozilla.ai (R&D) et MZFO Germany. Toutes les filiales restent sous le giron de la fondation. Les revenus générés par les filiales à but lucratif peuvent être réinvestis dans les activités caritatives de la fondation. En 2024, Mozilla Corporation a versé 23 millions de dollars de redevances à la fondation pour l'utilisation des marques.