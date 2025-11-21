Mais où en donc Thundermail, la messagerie de Mozilla promise il y a 6 mois ?

En parallèle, l'écosystème Thunderbird Pro s'unifie progressivement. Send, le service de partage de fichiers chiffré, migre depuis sa propre extension vers le module Thunderbird Pro. Ryan Sipes, directeur général de Thunderbird, explique qu'un audit de sécurité externe vient de valider l'architecture générale ; ses résultats seront communiqués publiquement. Côté expérience utilisateur, les développeurs ont optimisé les performances de l'application mobiles et accéléré les transferts de fichiers.

De son côté, Appointment, l'outil de calendrier, a reçu une refonte visuelle. Il sera compatible avec les fichiers CalDAV et intégrera Zoom pour la planification de réunions en visio.

Rappelons que pour Mozilla il s'agit de mettre en place une nouvelle source de revenus. Le forfait Early Bird reste affiché à 9 dollars par mois pour accéder à l'ensemble des services. Thunderbird Pro n'affichera aucune publicité et les Mozilla ne revendra aucune donnée. La fondation justifie alors ce prix par les coûts d'hébergement et de maintenance. Après la phase de test avec la communauté, l'accès s'ouvrira progressivement aux inscrits sur liste d'attente, avec d'autres formules envisagées pour l'avenir.