Mais où en donc Thundermail, la messagerie de Mozilla promise il y a 6 mois ?

Au printemps dernier, Mozilla annonçait l'arrivée d'une nouvelle messagerie rattachée à son client Thunderbird. La fondation fait le point sur les travaux effectués et la feuille de route.
Six mois après son annonce, la messagerie Thundermail entre en phase de test, tandis que les services de partage de fichiers Send et de calendrier Appointments,se peaufinent avant leur ouverture au public. ces trois composants formeront ainsi Thunderbird Pro.
Les comptes Thundermail entrent en production
Les développeurs ont activé les comptes Thundermail en environnement de production. Concrètement, cela signifie que les serveurs de messagerie sont maintenant opérationnels, même si l'accès reste limité aux équipes de la fondation. Ces derniers évaluent les processus d'assistance, d'inscription et de configurations. Le tableau de bord utilisateur a été intégralement redessiné pour permettre la gestion des paramètres, l'ajout de domaines personnalisés, mais aussi la création d'alias.
Pour répondre aux besoins de confidentialité et se mettre en conformité avec le RGPD, Mozilla explique avoir migré ses centres de données américains vers l'Allemagne et l'Union européenne. Point non négligeable, les équipes travaillent également sur un aspect technique important : l'optimisation de la délivrabilité des messages. En effet, l'idée est de s'assurer que les emails envoyés ne finissent pas classés en spam par les filtres des grands fournisseurs. Mozilla cherche donc à renforcer la réputation de ses serveurs auprès des systèmes de filtrage utilisés par Gmail, Outlook et autres.
Trois services fusionnés dans une extension unique
En parallèle, l'écosystème Thunderbird Pro s'unifie progressivement. Send, le service de partage de fichiers chiffré, migre depuis sa propre extension vers le module Thunderbird Pro. Ryan Sipes, directeur général de Thunderbird, explique qu'un audit de sécurité externe vient de valider l'architecture générale ; ses résultats seront communiqués publiquement. Côté expérience utilisateur, les développeurs ont optimisé les performances de l'application mobiles et accéléré les transferts de fichiers.
De son côté, Appointment, l'outil de calendrier, a reçu une refonte visuelle. Il sera compatible avec les fichiers CalDAV et intégrera Zoom pour la planification de réunions en visio.
Rappelons que pour Mozilla il s'agit de mettre en place une nouvelle source de revenus. Le forfait Early Bird reste affiché à 9 dollars par mois pour accéder à l'ensemble des services. Thunderbird Pro n'affichera aucune publicité et les Mozilla ne revendra aucune donnée. La fondation justifie alors ce prix par les coûts d'hébergement et de maintenance. Après la phase de test avec la communauté, l'accès s'ouvrira progressivement aux inscrits sur liste d'attente, avec d'autres formules envisagées pour l'avenir.
