Mozilla publie Thunderbird 142, une version axée sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et la résolution de bugs. Cette mise à jour apporte aussi de nouvelles fonctionnalités, comme la signature visuelle des PDF et une meilleure gestion des dossiers. Elle corrige également des dysfonctionnements affectant la stabilité et l’intégration avec certains services.
Mozilla a publié Thunderbird 142, une nouvelle version de son client de messagerie open source, environ un mois après la sortie de la version 141. Cette mise à jour se concentre sur des ajustements d’interface, des corrections de bugs et des optimisations destinées à fluidifier l’expérience utilisateur.
Nouvelles fonctionnalités et changements d'interface
Parmi les ajouts notables, les utilisateurs peuvent désormais apposer une signature visuelle directement sur les pièces jointes PDF ouvertes dans Thunderbird. Cette fonctionnalité répond à une demande récurrente, notamment pour les professionnels ayant besoin de signer rapidement des documents reçus par mail.
L’interface a également été retravaillée avec l’ajout des options "Copier le lien du message" et "Copier le lien de l’article" dans le menu "Plus d’actions" de l’en-tête. À l’inverse, l’ancienne option "Copier l’emplacement du message" a été retirée du menu des mails pour rationaliser les actions disponibles.
Une nouvelle option "Réinitialiser l’ordre des dossiers" permet de rétablir l’ordre par défaut des dossiers, utile après une personnalisation excessive ou une erreur de manipulation. Enfin, la copie de dossiers est désormais possible entre comptes de messagerie et dossiers locaux, facilitant ainsi les sauvegardes et l’organisation des archives.
Corrections de bugs et amélioration de la stabilité
Thunderbird 142 résout plusieurs problèmes signalés par les utilisateurs. Le bug affectant le désabonnement via un clic droit sur "List-ID" a été corrigé, évitant ainsi la création de sujets de brouillon mal encodés. Les notifications sonores respectent désormais le mode "Ne pas déranger" du système d’exploitation.
La synchronisation des calendriers Fastmail, interrompue depuis la version 140 en raison d’un problème d’authentification OAuth pour le protocole CalDAV, fonctionne à nouveau normalement. Cette correction a été rendue possible grâce à la contribution d’un utilisateur sur Bugzilla, qui a identifié et proposé une solution précise, rapidement intégrée par Mozilla.
D’autres corrections concernent :
La suppression des erreurs lors de la réouverture d’onglets contenant des pièces jointes après un redémarrage de l’application.
La création de dossiers spéciaux en anglais lors du premier lancement pour les versions non anglophones.
L’envoi de messages depuis des dossiers unifiés ou locaux, même en l’absence de compte par défaut.
L’affichage des photos de contacts au format WebP depuis les serveurs CardDAV.
La réactivité de l’interface lors du téléchargement initial des messages, réduisant les temps de chargement et les ralentissements.
Thunderbird veut devenir hébergeur mail
Mozilla a confirmé son intention d’étendre Thunderbird au-delà d’un simple client de messagerie. Le projet "Thundermail" vise à proposer des comptes email sous le domaine "@thundermail.com". Cette initiative vise à transformer Thunderbird en une plateforme plus complète, capable de concurrencer les solutions propriétaires comme Outlook, tout en restant open source.
- Libre et gratuit !
- Calendrier et tâches intégrés
- Complet, modulable et sécurisé