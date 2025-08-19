L’interface a également été retravaillée avec l’ajout des options "Copier le lien du message" et "Copier le lien de l’article" dans le menu "Plus d’actions" de l’en-tête. À l’inverse, l’ancienne option "Copier l’emplacement du message" a été retirée du menu des mails pour rationaliser les actions disponibles.

Une nouvelle option "Réinitialiser l’ordre des dossiers" permet de rétablir l’ordre par défaut des dossiers, utile après une personnalisation excessive ou une erreur de manipulation. Enfin, la copie de dossiers est désormais possible entre comptes de messagerie et dossiers locaux, facilitant ainsi les sauvegardes et l’organisation des archives.