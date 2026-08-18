Mozilla a récemment déployé Firefox 154 en version stable. le navigateur y étend sa protection contre les accès non autorisés au réseau local et ajoute un raccourci pour gérer les fonctions d'intelligence artificielle du navigateur.
La mise à jour renforce une protection réseau déjà amorcée lors des versions précédentes et facilite l'accès aux réglages liés à l'intelligence artificielle. Elle corrige aussi plusieurs bugs liés à l'affichage des PDF et simplifie la restauration des profils entre systèmes d'exploitation.
Quoi de neuf dans Firefox 154 ?
En avril dernier, Mozilla avait déployé à tous les utilisateurs une protection bloquant les accès non sollicités au réseau local. Cette fonction empêche un site web ouvert dans le navigateur d'accéder discrètement à un appareil ou un service connecté au même réseau. Avec Firefox 154, ce filtre s'applique aussi aux connexions WebSocket, un protocole qui permet à une page web de maintenir un canal ouvert et bidirectionnel avec un serveur, par exemple pour un chat en direct ou un tableau de bord mis à jour de manière continue. Un site qui tente d'ouvrir ce type de connexion vers un appareil local doit désormais obtenir une autorisation explicite avant d'y parvenir.
Le navigateur ajoute par ailleurs une action rapide nommée "Manage AI", accessible depuis la barre d'adresse. Elle ouvre directement la section consacrée à l'intelligence artificielle dans les paramètres, sans passer par les menus habituels. Du côté de la gestion des cookies, il devient possible de définir des exceptions pour des sites dont les données doivent être conservées à la fermeture du navigateur, sans que cela les retire des règles de protection contre le pistage.
La sélection de texte dans les fichiers PDF est mieux mise en évidence avec une meilleure prise en charge des réglages d'accessibilité du système, comme le contraste élevé. Au passage, l'aperçu avant impression affiche désormais un PDF à la bonne échelle avec l'option d'adaptation à la largeur de la page. Enfin, le navigateur facilite la transition vers un nouveau système. Sur macOS, une sauvegarde de profil peut dorénavant être restaurée sur Windows ou Linux.
Mozilla prévoit de basculer vers des cycles de mise à jour de deux semaines à partir de la version 155. Une première mouture bêta a commencé à circuler le jour même de la sortie stable de la 154. Sous Windows, les jeux qui s'exécutent dans le navigateur reconnaissent désormais pleinement les manettes Nintendo Switch Pro, ainsi que les modèles compatibles d'autres fabricants. La croix directionnelle et les sticks analogiques sont correctement pris en compte. Une autre nouveauté concerne la connexion réseau, avec une méthode appelée Happy Eyeballs v3. Elle explore plusieurs itinéraires en parallèle et retient celui qui aboutit en premier, pour accélérer le chargement des pages.
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