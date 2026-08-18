En avril dernier, Mozilla avait déployé à tous les utilisateurs une protection bloquant les accès non sollicités au réseau local. Cette fonction empêche un site web ouvert dans le navigateur d'accéder discrètement à un appareil ou un service connecté au même réseau. Avec Firefox 154, ce filtre s'applique aussi aux connexions WebSocket, un protocole qui permet à une page web de maintenir un canal ouvert et bidirectionnel avec un serveur, par exemple pour un chat en direct ou un tableau de bord mis à jour de manière continue. Un site qui tente d'ouvrir ce type de connexion vers un appareil local doit désormais obtenir une autorisation explicite avant d'y parvenir.

Le navigateur ajoute par ailleurs une action rapide nommée "Manage AI", accessible depuis la barre d'adresse. Elle ouvre directement la section consacrée à l'intelligence artificielle dans les paramètres, sans passer par les menus habituels. Du côté de la gestion des cookies, il devient possible de définir des exceptions pour des sites dont les données doivent être conservées à la fermeture du navigateur, sans que cela les retire des règles de protection contre le pistage.