Firefox : zoom sur les nouveautés de l'assistant IA de Smart Window

Mozilla présente trois nouvelles fonctions pour Smart Window, son mode de navigation assisté par l'intelligence artificielle, toujours en version bêta. Ces ajouts permettent de chercher des informations sans quitter sa fenêtre active, de regrouper automatiquement les onglets ouverts et de retrouver une page visitée grâce à des aperçus visuels.
Avec Smart Window, anciennement baptisée "AI Window", Mozilla teste depuis plusieurs mois différentes manières d'intégrer un assistant IA à Firefox. Les développeurs de la fondation y ajoutent cette semaine trois nouveautés destinées aux utilisateurs de la bêta.
Chercher, trier et retrouver une page sans changer de fenêtre
Fin juin, Mozilla présentait Smart Windows comme une troisième option de navigation aux côtés des fenêtres classique et privée. La fondation a signé un partenariat avec Exa, un service de recherche web. Pour une question posée à l'assistant, ce dernier peut désormais renvoyer une réponse accompagnée de liens vers les pages consultées pour la construire, sans ouvrir un nouvel onglet de résultats. La source reste visible à côté de la réponse générée, ce qui permet de la vérifier sans interrompre sa recherche.
La seconde nouveauté concerne le rangement des onglets. Smart Window peut désormais suggérer de regrouper ceux qui portent sur un même sujet. Chrome propose cette fonctionnalité depuis quelque temps, mais du côté de Firefox, le classement était manuel. L'assistant repère aussi les doublons parmi les onglets ouverts et propose de les fermer en un clic pour simplifier la navigation.
Troisième nouveauté, Smart Window affiche des aperçus visuels des pages déjà consultées lorsqu'on interroge son historique en langage naturel. Plutôt que de se remémorer un titre ou une adresse précise, l'utilisateur peut décrire ce qu'il cherche, par exemple des chaussures de course regardées la semaine précédente. L'assistant fait remonter les images correspondantes tirées des sites visités.
D'autres évolutions sont prévues, dont un historique de "parcours de navigation" reconstituant automatiquement une session passée à partir des onglets et pages consultés, ainsi qu'un remplissage automatique de formulaires assisté par IA.
Mozilla précise que ces outils restent facultatifs, tout comme l'ensemble des briques IA du navigateur. Les échanges avec Smart Window ne servent ni à l'entraînement de ses modèles ni à une revente à des tiers. Pour l'heure, Smart Window est réservée aux utilisateurs basés aux États-Unis et au Canada, et en anglais uniquement. Aucune date n'a été annoncée pour un déploiement chez nous.
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