Firefox : zoom sur les nouveautés de l'assistant IA de Smart Window

D'autres évolutions sont prévues, dont un historique de "parcours de navigation" reconstituant automatiquement une session passée à partir des onglets et pages consultés, ainsi qu'un remplissage automatique de formulaires assisté par IA.

Mozilla précise que ces outils restent facultatifs, tout comme l'ensemble des briques IA du navigateur. Les échanges avec Smart Window ne servent ni à l'entraînement de ses modèles ni à une revente à des tiers. Pour l'heure, Smart Window est réservée aux utilisateurs basés aux États-Unis et au Canada, et en anglais uniquement. Aucune date n'a été annoncée pour un déploiement chez nous.