Firefox lance son assistant IA en français, une première en Europe, et c'est grâce à Mistral

Mozilla intègre Mistral Small 4 à Firefox Smart Window, sa fenêtre de navigation assistée par IA encore en version bêta. Le modèle français devient l'option recommandée aux États-Unis et au Canada, et la France obtient enfin un accès officiel à la fonctionnalité. D'autres pays européens suivront dans les prochains mois.
Mozilla et Mistral officialisent un partenariat autour de l'IA embarquée dans le navigateur. Les deux entreprises le présentent comme une alternative aux écosystèmes des grands groupes technologiques, en laissant aux utilisateurs le choix de leur modèle d'IA.
Mistral Small 4 rejoint Smart Window, la France passe en accès officiel
Smart Window ? C'est le nom de la fenêtre de navigation assistée par IA que Mozilla teste en bêta depuis plusieurs mois. Cette dernière doit aider dans les tâches courantes du Web, comprendre une recherche complexe, retrouver une page consultée puis quittée, afficher les sources utilisées pour construire une réponse, ou reprendre une session là où elle avait été laissée. Mistral Small 4 devient le modèle recommandé par défaut aux États-Unis et au Canada. Les autres modèles d'IA déjà proposés restent cependant accessibles.
Ce déploiement s'accompagne de l'ouverture officielle de la bêta de Smart Window en France, avec une prise en charge complète du français. Mozilla prévoit d'étendre cette disponibilité à d'autres pays européens dans les mois qui suivent. Le mois dernier, la fonctionnalité restait encore réservée aux utilisateurs américains et canadiens. La France est donc le premier pays sur le continent à accueillir l'IA agentique de Mozilla dans Firefox.
Pour Anthony Enzor-DeMeo, directeur général de Mozilla Corporation, il reste nécessaire de proposer le choix aux utilisateurs et de garder le navigateur ouvert à plusieurs fournisseurs d'IA. De son côté, Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de Mistral, décrit ce partenariat comme l'union de deux acteurs de l'open source. Dans un communiqué, il ajoute : "Ensemble, nous restaurons la confidentialité, le contrôle et la liberté de choix au cœur de la navigation Web propulsée par l'IA."
Non, Mistral ne va donc pas développer un énième fork de Chromium propulsé par son IA, mais parie davantage sur la communauté de Mozilla qui semble partager sa philosophie. Quant à la fondation, cet accord ne lui impose aucune restriction. On imagine d'ailleurs que Mistral est devenu une nouvelle source de revenus pour Mozilla.
Mozilla explique avoir retenu Mistral Small 4 après avoir évalué ses performances multilingues, un critère important pour l'expérience de Smart Window. Plutôt qu'une adaptation d'un produit anglais, les deux entreprises précisent avoir conçu la prise en charge de plusieurs langues et cultures dès la conception pour davantage de pertinence.
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