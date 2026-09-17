Firefox lance son assistant IA en français, une première en Europe, et c'est grâce à Mistral

Pour Anthony Enzor-DeMeo, directeur général de Mozilla Corporation, il reste nécessaire de proposer le choix aux utilisateurs et de garder le navigateur ouvert à plusieurs fournisseurs d'IA. De son côté, Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de Mistral, décrit ce partenariat comme l'union de deux acteurs de l'open source. Dans un communiqué, il ajoute : "Ensemble, nous restaurons la confidentialité, le contrôle et la liberté de choix au cœur de la navigation Web propulsée par l'IA."

Non, Mistral ne va donc pas développer un énième fork de Chromium propulsé par son IA, mais parie davantage sur la communauté de Mozilla qui semble partager sa philosophie. Quant à la fondation, cet accord ne lui impose aucune restriction. On imagine d'ailleurs que Mistral est devenu une nouvelle source de revenus pour Mozilla.