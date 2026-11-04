Attendue dans Firefox 160 le 10 novembre, Mini Window sort un onglet, ou un simple extrait de page, dans une petite fenêtre qui reste au-dessus des autres.
En février 2021, nous rapportions l’arrivée du Picture-in-Picture multiple dans Firefox 86, lequel permet de miniaturiser plusieurs vidéos à la fois tout en continuant à naviguer. L’équipe de Firefox veut désormais permettre de détacher n’importe quelle page de sa fenêtre principale, et pas seulement une vidéo.
Un clic droit pour garder une page sous les yeux
Mozilla entend repenser la manière dont les internautes surfent en rendant Firefox davantage optimisé pour le multitâche.Tout passe par le clic droit. Sur un onglet, il faut choisir « Move Tab » puis « Move to Mini Window » pour envoyer la page entière dans la petite fenêtre. Sur le contenu d’une page, « Move Section to Mini Window » permet de ne garder qu’une zone. Une icône dédiée peut aussi être glissée dans la barre d’outils.
Avec « Move selection », la page s’assombrit et un message invite à faire glisser la souris, ou à cliquer, pour choisir la zone à garder visible, un peu comme la sélection d’une zone de capture d’écran. L’outil affiche les dimensions de l’élément et des poignées pour l’ajuster. Une fois validée, l’onglet d’origine disparaît de la barre d’onglets et n’est plus accessible dans la fenêtre principale.
La Mini Window reste au-dessus du reste, y compris quand on change d’onglet. Dans l’exemple en images (extraites de cette vidéo), la carte flotte ainsi sur une autre page et déborde même de la fenêtre de Firefox, sur le bureau de macOS. À la manière de différents widgets, il est possible de jongler entre plusieurs mini-fenêtres, pour suivre l’évolution d’un tarif sur plusieurs sites, ou le cours de différentes actions en bourse par exemple. Depuis la Mini Window, il est possible de la fermer, de couper ou rétablir le son si la page en diffuse, ou de renvoyer la page dans sa fenêtre d’origine.
Pour l’heure, il s’agit d’une version préliminaire, ici testée dans Firefox Nightly. Pour tester cette nouvelle fonctionnalité, il faut se rendre dans about:config, la page des paramètres avancés de Firefox, et activer l’option browser.mini-window.enabled. Soulignons que ces fenêtres flottantes restent rattachées à la fenêtre du navigateur. Si cette dernière est fermée, ces widgets disparaîtront. À l’avenir il est possible que ces éléments puissent passer au second plan ou encore ouvrir un lien spécifique directement en mode mini window.
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