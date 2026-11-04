La Mini Window reste au-dessus du reste, y compris quand on change d’onglet. Dans l’exemple en images (extraites de cette vidéo), la carte flotte ainsi sur une autre page et déborde même de la fenêtre de Firefox, sur le bureau de macOS. À la manière de différents widgets, il est possible de jongler entre plusieurs mini-fenêtres, pour suivre l’évolution d’un tarif sur plusieurs sites, ou le cours de différentes actions en bourse par exemple. Depuis la Mini Window, il est possible de la fermer, de couper ou rétablir le son si la page en diffuse, ou de renvoyer la page dans sa fenêtre d’origine.