Firefox retente sa chance sur les Progressive Web Apps

Pour utiliser une application Web au sein de sa propre fenêtre, les Progressive Web Apps peuvent être particulièrement pratiques. Il faut dire que ces dernières ont bien évolué au fil des années. Plus que de simples pages web encapsulées, elles profitent directement des évolutions des navigateurs Web.

C'est ainsi qu'elles peuvent tirer parti des interfaces de programmation des systèmes d'exploitation, par exemple, en envoyant des alertes aux côtés des applications natives. Certains webmails peuvent également être configurés comme messagerie par défaut en ouvrant automatiquement les liens de type mailto:. Enfin, ces Progressive Web Apps sont également en mesure de stocker des données en cache, notamment pour un accès à certaines informations en mode déconnecté.

Reste qu'aujourd'hui, les adeptes de Firefox doivent nécessairement les créer à partir d'un navigateur Chromium ou, plus récemment - et avec quelques limites - via Safari sur macOS. Certes, il existe bien une extension pour Firefox, laquelle compte aujourd'hui plus de 12 500 téléchargements. Mais selon GHacks, Mozilla repenserait sur une prise en charge native.