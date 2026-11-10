Windows 11 : Firefox va s'aligner sur Chrome et Edge et booster le démarrage du navigateur

Mozilla veut que Firefox profite des « accelerated app launches » de Windows 11, déjà utilisés par Edge. Un ticket Bugzilla livre un premier test chiffré, à relativiser.
Fin octobre, nous rapportions que Windows 11 transmettait désormais directement les lancements à Edge. Microsoft entend en faire profiter les autres navigateurs articulés autour de Chromium. Mais il restait une inconnue : quid de Firefox et les développeurs de Mozilla peuvent-ils en faire autant avec Gecko ? Le ticket 2087194 de Bugzilla apporte un début de réponse : David Rubino, product manager de Firefox, explique que Mozilla a déjà réussi à accéder à l’API de Microsoft.
3 ms au lieu de 70 ms, mais sur un seul test
Aujourd’hui, quand Firefox est déjà en cours d’exécution, un clic sur un lien ou un lancement depuis le menu Démarrer ou la barre des tâches crée un nouveau firefox.exe. Ce processus passe la demande au navigateur ouvert, puis se ferme. Avec les lancements accélérés, Windows 11 envoie la demande directement à l’application, sans cet intermédiaire. Cela vaut pour le menu Démarrer, la barre des tâches et les liens que l’application gère par défaut. Edge est le premier navigateur à s’en servir. Microsoft annonce des lancements environ 15 % plus rapides, voire jusqu’à 33 % quand la machine est chargée, sur Windows 11 25H2, 26H1 ou 26H2 avec la mise à jour d’octobre 2026 ou une version plus récente. Microsoft prévoit aussi de porter ce travail vers Chromium et étudie l’ouverture des fichiers PDF.
Pour Firefox, David Rubino a testé un build local. Un lien atteint le navigateur déjà lancé en environ 3 ms, contre 70 ms avant. Les lancements depuis le menu Démarrer arrivent eux aussi directement au bon endroit. Il faut toutefois relativiser : ces valeurs mesurent seulement le temps que met la demande pour atteindre Firefox, sur un seul essai en local. Le navigateur ne s’ouvre donc pas 20 fois plus vite pour autant.
Puisqu’il s’agit d’une « Limited Access Feature », l’éditeur de Redmond verrouille cette API. Les développeurs souhaitant en profiter doivent débloquer un code auprès de l’entreprise. De son côté Mozilla utilise déjà un code lui servant à épingler Firefox à la barre des tâches, et ce dernier ouvre aussi l’accès à cette API.
Reste à savoir comment Mozilla peaufinera ces travaux pour jouer rapidement au coude à coude avec les autres navigateurs du marché.
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