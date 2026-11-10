Windows 11 : Firefox va s'aligner sur Chrome et Edge et booster le démarrage du navigateur

Aujourd’hui, quand Firefox est déjà en cours d’exécution, un clic sur un lien ou un lancement depuis le menu Démarrer ou la barre des tâches crée un nouveau firefox.exe. Ce processus passe la demande au navigateur ouvert, puis se ferme. Avec les lancements accélérés, Windows 11 envoie la demande directement à l’application, sans cet intermédiaire. Cela vaut pour le menu Démarrer, la barre des tâches et les liens que l’application gère par défaut. Edge est le premier navigateur à s’en servir. Microsoft annonce des lancements environ 15 % plus rapides, voire jusqu’à 33 % quand la machine est chargée, sur Windows 11 25H2, 26H1 ou 26H2 avec la mise à jour d’octobre 2026 ou une version plus récente. Microsoft prévoit aussi de porter ce travail vers Chromium et étudie l’ouverture des fichiers PDF.