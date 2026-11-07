Dans son avis du 13 octobre, Microsoft indique que Paint est corrigé à partir de la version 11.2609.401.0. La semaine dernière, l’éditeur annonçait encore la version 11.2605.91.0, d’après une question posée sur le forum Microsoft Q&A. Seule l’entrée du 13 octobre apparaît dans l’historique des révisions de l’avis, sans aucune note sur ce changement.

L’ancien numéro est toujours utilisé ailleurs. Dans la fiche CVE officielle et dans la base de vulnérabilités américaine NVD, Paint n’est vulnérable qu’en dessous de la version 11.2605.91.0. Si vous contrôlez vos PC avec un scanner de vulnérabilités alimenté par ces fiches, il vous signalera une machine protégée dès la version 11.2605.91.0, alors que Microsoft demande la 11.2609.401.0. Seules les versions 11.2609.401.0 et suivantes sont sûres d’après les deux références.

Brian Vitko travaille chez RFF, qui conçoit des logiciels de gestion de parc informatique. En début de semaine, il a relevé les versions de Paint proposées dans six pays, et il n’a trouvé partout que la 11.2605.81.0, sans le correctif. Plus tard, sa machine virtuelle de test est passée automatiquement à la version 11.2609.401.0. The Hacker News a constaté, en publiant son article, que c’était la version la plus récente dans les dix pays vérifiés. Le site ignore toutefois à quel rythme les autres PC recevront cette mise à jour. Lors de la publication de l’avis, la faille n’était ni exploitée ni rendue publique, et la CISA, l’agence américaine de cybersécurité, ne l’a pas ajoutée à son catalogue des failles activement exploitées.