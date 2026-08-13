Une précision s'impose avant de céder à la panique. Le code d'exploitation est public et fonctionnel, mais aucune exploitation en conditions réelles n'a été observée à ce stade : une faille publiée n'est pas une faille massivement utilisée. Kevin Beaumont a d'ailleurs mis en ligne des règles de détection pour permettre aux équipes de sécurité de repérer une éventuelle utilisation de l'exploit. Microsoft, de son côté, n'a pas encore de correctif à proposer, ce qui laisse la fenêtre ouverte pour les acteurs malveillants qui voudraient s'en emparer.

Une guerre d'usure que Microsoft ne gagne pas

Ce timing n'a rien d'un hasard de calendrier, car le chercheur a déjà utilisé la recette. En juillet, LegacyHive avait été publiée une demi-heure à peine après le plus gros Patch Tuesday de l'histoire de Microsoft, maximisant la durée de vie de l'exploit jusqu'au bulletin suivant. La série remonte au mois d'avril avec BlueHammer, s'est poursuivie avec RedSun (exploitée, elle, dans de véritables attaques), puis avec les failles visant BitLocker au printemps. Redmond a répondu sur le terrain judiciaire en agitant sa division anti-cybercrime, une stratégie d'intimidation qui avait fait bondir la communauté sécurité, avant de faire machine arrière en juin. Sans effet visible sur la cadence des publications.

Le rapport de force est asymétrique par nature : Microsoft doit protéger l'intégralité d'un système vieux de quarante ans, quand son adversaire n'a besoin que d'une brèche par mois pour entretenir le récit. En attendant un correctif, les recommandations habituelles gardent tout leur sens, à commencer par l'installation du Patch Tuesday d'août malgré tout (la faille n'y est pas corrigée, mais les 398 du bulletin le sont). S'y ajoutent l'usage d'un compte sans droits administrateur au quotidien et une vigilance renforcée sur les exécutables d'origine douteuse. Les machines sous Windows 10 privées du programme de mises à jour étendues cumulent, elles, les mauvais points.

Un PC à jour n'est donc plus tout à fait un PC protégé ; et si la mécanique des derniers mois se répète, la réponse de Microsoft arrivera juste à temps… pour le prochain exploit.