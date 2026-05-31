D'après les billets publiés sur son blog, Nightmare Eclipse, qui opère aussi sous les noms Chaotic Eclipse et Dead Eclipse, affirme avoir voulu signaler les failles à Microsoft par le canal habituel. Ce canal, c'est le Microsoft Security Response Center (MSRC), un portail en ligne où les chercheurs indépendants soumettent les vulnérabilités qu'ils découvrent. Or, selon lui, Microsoft lui a révoqué l'accès à ce portail avant même qu'il ne publie quoi que ce soit. Sans ce compte, il n'avait plus de moyen officiel de contacter l'entreprise. Pour le moment, Microsoft fait la carpe.

Entre le 3 avril et le 17 mai derniers, six exploits fonctionnels ont été mis en ligne sur GitHub puis GitLab. BlueHammer (CVE-2026-33825) et RedSun (CVE-2026-41091) permettent à un attaquant d'obtenir les droits SYSTEM sur Windows en passant par Microsoft Defender. UnDefend (CVE-2026-45498) bloque les mises à jour des définitions antivirus, au point que Defender ne peut plus détecter de nouvelles menaces. YellowKey (CVE-2026-45585) va plus loin encore : avec une clé USB modifiée et un redémarrage, on contourne BitLocker sans identifiant ni code PIN. GitHub et GitLab ont depuis supprimé les comptes du chercheur.