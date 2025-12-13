Lors de la conférence Black Hat Europe, Tom Gallagher, vice-président de l’ingénierie au sein du Microsoft Security Response Center (MSRC), a détaillé cette nouvelle stratégie. Microsoft adopte désormais une approche dite « in scope by default », que l’on peut traduire par un périmètre couvert par défaut. Concrètement, toute vulnérabilité jugée critique et ayant un impact démontrable sur les services en ligne de Microsoft pourra dorénavant donner lieu à une prime.

Cette règle s’applique même lorsque le code concerné n’est pas directement développé par l’entreprise. « Peu importe que le code soit détenu et géré par Microsoft, par un tiers ou qu’il soit open source, nous ferons tout le nécessaire pour corriger le problème », a expliqué Tom Gallagher. Selon lui, l’objectif est clair : « inciter la recherche sur les zones à plus haut risque, en particulier celles que les acteurs malveillants sont les plus susceptibles d’exploiter ».

Dans ce nouveau cadre, une faille d’une gravité donnée entrainera la même récompense financière, qu’elle soit découverte dans un produit Microsoft ou dans une base de code tierce, dès lors qu'elle affecte l’écosystème du groupe.