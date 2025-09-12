La vulnérabilité découverte touche le composant Serviceworker du navigateur Chrome et est qualifiée de « use-after-free ». Concrètement, cette expression désigne une situation dans laquelle le programme tente d’accéder à une zone mémoire qui a déjà été libérée. Ce comportement est courant dans les logiciels reposant sur des langages nécessitant une gestion manuelle de la mémoire, tels que C et C++.

Dans le cas de Chrome, un attaquant pourrait exploiter ce comportement pour placer du code malveillant dans la mémoire ainsi réutilisée. Si cette action est correctement orchestrée, elle permettrait l’exécution de commandes arbitraires sur la machine cible, et donc finalement une prise de contrôle complète du système. Google précise cependant qu’aucune exploitation active en conditions réelles n’a été détectée au moment de la correction.

Après avoir pris connaissance du fonctionnement de cette faille le 22 août dernier, Google a distribué une mise à jour corrective pour les principales plateformes : Windows, macOS et Linux. Ce patch devrait par la suite figurer au sein du répertoire open source de Chromium et mis à disposition des forks tels que Brave, Vivaldi, Opera et Microsoft Edge.