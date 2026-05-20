Dans le détail, MiniPlasma vise cldflt.sys, le pilote Windows associé au Cloud Filter. Derrière ce nom un peu obscur se trouve l’un des composants qui permettent à Windows d’afficher dans l’Explorateur des fichiers synchronisés avec un service cloud, même s’ils ne sont pas totalement stockés sur le PC, puis de les récupérer localement au moment de leur ouverture.

C’est dans cette gestion intermédiaire, entre fichier visible en ligne et récupération locale, que MiniPlasma trouverait sa prise. D’après Chaotic Eclipse, l’exploit tirerait parti d’un traitement interne lié à ces fichiers cloud partiellement présents sur la machine pour provoquer des écritures dans le Registre Windows sans les contrôles d’accès attendus, jusqu’à élever les privilèges d’un compte utilisateur basique au niveau SYSTEM.

Problème embarrassant, la faille avait déjà été signalée à Microsoft en 2020 par James Forshaw, de Google Project Zero, puis référencée sous le numéro CVE-2020-17103, avant d’être annoncée comme corrigée lors du Patch Tuesday de décembre de la même année. Correctif incomplet, régression ultérieure ou faille jamais réellement neutralisée, difficile de statuer. Toujours est-il que BleepingComputer a confirmé avoir testé l’exploit sur une machine Windows 11 Pro à jour, correctifs de sécurité de mai 2026 inclus, et être parvenu à lancer une invite de commandes avec les privilèges SYSTEM depuis un compte utilisateur standard.