L’équipe Windows a prévenu ses clients le 9 juillet. Ses ingénieurs, aidés par l’IA, allaient trouver plus de failles et plus vite, et les utilisateurs verraient arriver « un volume plus élevé de mises à jour de sécurité dans chaque publication ». Cinq jours plus tard, Microsoft a signé le plus gros Patch Tuesday de son histoire, avec 622 failles. Ses équipes passent notamment le code de Windows au crible avec MDASH. Ce système est formé de plusieurs agents d’IA, avec des modèles de différents éditeurs, et Microsoft lui doit la découverte de 16 failles de Windows en mai, dont quatre critiques.

Dustin Childs, responsable de la veille sur les menaces à la Zero Day Initiative de TrendAI, voit dans l’IA une partie seulement de l’explication de cette envolée. « L’IA ne crée pas ces bugs à partir de rien », a-t-il nuancé. D’après lui, éditeurs et chercheurs repèrent une faille plus tôt après son apparition dans le code, et les défenseurs profitent de cette accélération autant que les attaquants.

Microsoft a regroupé les failles liées en quinze « cohortes de risque », afin d’aider les entreprises à trier cette masse. La plus fournie, avec 136 failles, est consacrée aux systèmes de fichiers et à la sauvegarde de Windows. Les documents Office et les clients de messagerie sont l’objet de la suivante, avec 135 failles. Les équipes de sécurité de Microsoft précisent que ces regroupements sont expérimentaux et que l’examen de chaque faille est toujours nécessaire. Avec la part croissante de l’IA dans la découverte de vulnérabilités, « ce type d’approche pourrait devenir plus utile », estiment-elles.