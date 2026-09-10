Dans le détail, CVE-2026-81963 (CVSS 7,8) touche la pile Windows Update sur Windows 11 23H2, 24H2, 25H2 et 26H1, ainsi que Windows Server 2025. Il faut savoir qu’au moment d’installer les mises à jour, Windows Update intervient sur des fichiers système avec des privilèges élevés. La faille permet ici à un attaquant ayant déjà obtenu un accès local au PC de détourner l’accès à ces fichiers vers une autre cible, puis de profiter de ces privilèges élevés pour décrocher les droits SYSTEM sur la machine.

La seconde zero-day, CVE-2026-85880 (CVSS 7,8), touche Windows ALPC, le système de communication utilisé par les processus locaux pour échanger des données entre eux. Un dépassement de tampon dans la mémoire peut permettre à du code exécuté avec de faibles privilèges dans un AppContainer, un environnement isolé de Windows, de sortir de cette sandbox et d’obtenir, là encore, les droits SYSTEM sur la machine. Cette vulnérabilité concerne Windows 10 21H2 et 22H2, ainsi que Windows Server 2012 à 2022.

Ces failles ne permettent donc pas, à elles seules, de compromettre un ordinateur à distance, mais elles peuvent transformer un premier accès limité en contrôle presque total de la machine. Microsoft précise en revanche que leur exploitation ne requiert ni condition particulière ni intervention de la victime, d’où l’importance de ne pas tarder à appliquer les correctifs correspondants.