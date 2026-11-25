Microsoft vient de lancer sa nouvelle initiative dite « Code Rouge », selon une information de Reuters. Celle-ci a pour ambition de revoir totalement la stratégie de prévention et de gestion des pannes majeures chez Microsoft, après les événements de mi-novembre qui ont représenté un véritable échec.

« Le niveau "Code Rouge" signifie qu’il s’agit de la tâche la plus prioritaire pour notre équipe » a expliqué dans un mémo interne le président de Microsoft 365 Core, Jason Henderson. Il faut dire qu'il y a sûrement du travail à faire de ce côté. Car dans une autre note, la vice-présidente de Microsoft en charge de M365 Core et de Work IQ, Amanda Silver, explique que les équipes d'intervention ont dû échanger plus de 11 000 messages sur près de 11 conversations Teams afin de gérer la panne.