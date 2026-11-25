La panne mondiale qui a affecté Microsoft durant 24 heures a laissé des traces. En réponse, le géant américain lance son initiative Code Rouge.
Souvenez-vous. Les 12 et 13 novembre derniers, Microsoft expérimentait une des pires pannes de son histoire, qui touchait à la fois Outlook et Microsoft 365. Une panne mondiale qui avait affecté autant les entreprises que les services publics ou bien les hôpitaux. Autant dire que le géant américain ne veut pas voir l'événement se répéter, et commence à s'organiser en conséquence.
Microsoft lance l'initiative « Code Rouge » après la panne de la mi-novembre
Microsoft vient de lancer sa nouvelle initiative dite « Code Rouge », selon une information de Reuters. Celle-ci a pour ambition de revoir totalement la stratégie de prévention et de gestion des pannes majeures chez Microsoft, après les événements de mi-novembre qui ont représenté un véritable échec.
« Le niveau "Code Rouge" signifie qu’il s’agit de la tâche la plus prioritaire pour notre équipe » a expliqué dans un mémo interne le président de Microsoft 365 Core, Jason Henderson. Il faut dire qu'il y a sûrement du travail à faire de ce côté. Car dans une autre note, la vice-présidente de Microsoft en charge de M365 Core et de Work IQ, Amanda Silver, explique que les équipes d'intervention ont dû échanger plus de 11 000 messages sur près de 11 conversations Teams afin de gérer la panne.
Les agents IA pourront à l'avenir aider à répondre plus vite à l'urgence d'une panne
Ils ont ainsi eu beaucoup de mal, du fait de la dispersion des systèmes de suivi internes, a avoir une version cohérente permettant de juger les hypothèses et les décisions à prendre. Pour rappel, il a finalement été découvert que c'était un bug passé inaperçu pendant plus de trois mois qui était l'origine de la panne mondiale.
Cinq axes de travail ont ainsi été dégagés par Amanda Silver, dans le cadre de ce « Code Rouge ». L'objectif est pouvoir résoudre les futures pannes qui pourraient arriver en moins d'une heure. Des agents IA devront par ailleurs être déployés dans ces situations pour aider à une analyse plus rapide des données de la part des ingénieurs. Suffisant pour ne pas voir les déboires se répéter ?