On utilise certes de moins en moins de papier, mais ne plus pouvoir imprimer avec son PC sous Windows, c'est dérangeant. Un nouveau bug fait son apparition sur la dernière mise à jour, sans correctif encore disponible.
Microsoft a reconnu que certains utilisateurs de Forcepoint ne pouvaient plus imprimer de documents après l'installation du correctif à chaud (hotpatch) de novembre 2026 pour Windows 11. Le problème ne touche que les systèmes sous Windows 11 24H2 et versions ultérieures.
Un conflit avec Forcepoint DLP Endpoint Agent
Dans une alerte de service publiée vendredi, Microsoft attribue ces dysfonctionnements à une incompatibilité entre la mise à jour hotpatch KB5132043 et Forcepoint DLP Endpoint Agent, une solution de prévention des pertes de données sur les postes de travail.
« Après l'installation de la mise à jour hotpatch Windows de novembre 2026 (les KB d'origine mentionnées ci-dessus), les appareils équipés de Forcepoint DLP Endpoint Agent peuvent rencontrer des problèmes d'impression » - Microsoft
Les utilisateurs concernés peuvent constater que l'option d'impression est grisée, ou rencontrer une erreur lors de la sélection d'une imprimante. Microsoft explique que le service Print Spooler ne parvient en fait pas à démarrer.
Aucun correctif n'est disponible pour le moment. Forcepoint a toutefois communiqué à ses clients une solution de contournement temporaire, détaillée dans un document d'assistance accessible après connexion au portail de support de l'éditeur.
Un hotpatch déjà source d'autres problèmes
La semaine dernière, Microsoft avait déjà averti que le hotpatch KB5132043 provoquait des problèmes d'installation et de lancement d'applications, notamment Office et des logiciels tiers, sur Windows 11.
Ces deux problèmes connus ne devraient pas concerner les appareils ayant reçu les mises à jour de sécurité standard du Patch Tuesday de novembre 2026. Ils touchent uniquement ceux sur lesquels les mises à jour hotpatch ont été installées via Windows Autopatch, le service cloud de Microsoft destiné aux entreprises, qui automatise les mises à jour de Windows et de Microsoft 365.
Les mises à jour de sécurité standard du Patch Tuesday de novembre 2026 ne sont pas pour autant parfaites, loin de là. Comme Microsoft l'a confirmé il y a deux semaines, elles peuvent perturber l'impression de documents à la mise en forme complexe, sur des serveurs (Windows Server 2016 ou version ultérieure) comme sur des PC clients (Windows 10 ou version ultérieure).
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces