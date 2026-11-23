Ces deux problèmes connus ne devraient pas concerner les appareils ayant reçu les mises à jour de sécurité standard du Patch Tuesday de novembre 2026. Ils touchent uniquement ceux sur lesquels les mises à jour hotpatch ont été installées via Windows Autopatch, le service cloud de Microsoft destiné aux entreprises, qui automatise les mises à jour de Windows et de Microsoft 365.