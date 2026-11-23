Pour assurer cette compatibilité, Windows s'appuie sur WoW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit), un sous-système qui permet aux applications 32 bits de fonctionner dans un environnement 64 bits. Il se charge des adaptations nécessaires à leur exécution, en redirigeant par exemple certains accès aux fichiers système et au registre Windows. Jusqu'à présent, Windows Server l'intégrait par défaut, ce qui permettait aux entreprises de continuer à utiliser leurs anciens logiciels métier sans configuration supplémentaire.

Mais avec Windows Server 2028, Microsoft a décidé de changer la donne. Comme l'a expliqué Elden Christensen, membre de l'équipe Windows Server, lors d'Ignite 2026, dans des propos rapportés par Windows Central, WoW64 deviendra une fonctionnalité facultative (Feature on Demand), que les administrateurs pourront installer en cas de besoin.

Les entreprises qui dépendent encore de logiciels 32 bits ne seront donc pas contraintes de les abandonner, mais elles devront s'assurer que WoW64 est bien installé sur leurs serveurs. Un changement de politique de rétrocompatibilité qui nécessitera d'identifier les applications concernées avant de migrer vers Windows Server 2028, sous peine de voir des programmes jusque-là compatibles refuser de démarrer.