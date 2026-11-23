Microsoft prépare un changement important pour Windows Server 2028. Les logiciels 32 bits ne pourront plus fonctionner par défaut sur le système. Une décision motivée par la sécurité, qui rompt avec des décennies de rétrocompatibilité considérée comme acquise.
Faire fonctionner un logiciel vieux de vingt ans sur un PC récent ? Windows en est toujours capable, même lorsque le programme a été conçu pour une architecture 32 bits, bien que le système d'exploitation n'existe plus qu'en version 64 bits. Une souplesse dont bénéficient aussi les entreprises sur leurs serveurs, mais que Microsoft a décidé de revoir, comme elle l'a annoncé lors de sa conférence Ignite 2026.
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Un choix désormais laissé à l’appréciation des entreprises
Pour assurer cette compatibilité, Windows s'appuie sur WoW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit), un sous-système qui permet aux applications 32 bits de fonctionner dans un environnement 64 bits. Il se charge des adaptations nécessaires à leur exécution, en redirigeant par exemple certains accès aux fichiers système et au registre Windows. Jusqu'à présent, Windows Server l'intégrait par défaut, ce qui permettait aux entreprises de continuer à utiliser leurs anciens logiciels métier sans configuration supplémentaire.
Mais avec Windows Server 2028, Microsoft a décidé de changer la donne. Comme l'a expliqué Elden Christensen, membre de l'équipe Windows Server, lors d'Ignite 2026, dans des propos rapportés par Windows Central, WoW64 deviendra une fonctionnalité facultative (Feature on Demand), que les administrateurs pourront installer en cas de besoin.
Les entreprises qui dépendent encore de logiciels 32 bits ne seront donc pas contraintes de les abandonner, mais elles devront s'assurer que WoW64 est bien installé sur leurs serveurs. Un changement de politique de rétrocompatibilité qui nécessitera d'identifier les applications concernées avant de migrer vers Windows Server 2028, sous peine de voir des programmes jusque-là compatibles refuser de démarrer.
La sécurité prend le pas sur la rétrocompatibilité
Microsoft cherche ainsi à réduire la surface d'attaque de Windows Server en limitant les composants installés par défaut. Sans WoW64, les logiciels malveillants conçus exclusivement pour le 32 bits ne pourront plus s'exécuter directement sur les serveurs concernés.
Une décision qui s'inscrit aussi dans une volonté de simplifier la maintenance de Windows, alors que les outils d'analyse fondés sur l'IA accélèrent la découverte de vulnérabilités. Lors de l'Ignite, l'entreprise a ainsi reconnu que plusieurs composants historiques de Windows reposaient sur des technologies trop anciennes pour être sécurisées sans une réécriture complète. Plutôt que de s'acharner à les maintenir, elle préfère désormais se débarrasser des fonctionnalités dont ses serveurs peuvent se passer.
Cette révision des composants historiques ne concerne pas uniquement WoW64. Microsoft prévoit également de supprimer SMBv1 et VBScript de Windows Server 2028, tout en adoptant des configurations plus restrictives dès l'installation, en commençant par Server Core. Redmond inverse ainsi la logique longtemps privilégiée sur ses serveurs : plutôt que de miser sur une compatibilité maximale et de laisser les administrateurs faire le tri dans les fonctions inutiles, elle entend désormais fournir des systèmes plus sécurisés dès leur installation.
À noter, enfin, que Windows 11 n'est pas concerné par cette évolution. WoW64 y est toujours intégré et les applications 32 bits continuent de fonctionner. Microsoft n'a annoncé aucune mesure équivalente pour les PC, même si les deux systèmes partagent une partie de leur architecture.