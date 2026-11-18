Plutôt que de laisser les machines exposées jusqu'à l'installation d'une mise à jour, Microsoft propose de leur appliquer des protections provisoires, adaptées à la vulnérabilité concernée. Pour cela, Vulnerability Shielding s'appuie sur l'intelligence artificielle et les données de sécurité de Defender pour identifier les failles exploitables, examiner la configuration des systèmes et déterminer comment empêcher les pirates d'en tirer parti.

Dans les faits, l'outil pourra restreindre les communications réseau, bloquer des chemins d'accès ou limiter certaines autorisations pour empêcher l'exploitation d'une vulnérabilité, tout en cherchant à préserver le fonctionnement des applications. Il ne s'agit donc pas de corriger la faille elle-même, mais de rendre son exploitation plus difficile en attendant l'installation du patch définitif.

Cette protection préventive s'appuie sur le Risk Reduction Agent de Microsoft Perception, chargé d'établir un plan d'action tenant compte des risques et des contraintes de l'entreprise. Pour aider les administrateurs à prendre leur décision, l'agent simulera les conséquences des protections envisagées à partir de 90 jours d'activité réelle. Aucune mesure ne sera appliquée sans leur validation.