Microsoft présente Vulnerability Shielding, une nouvelle fonction de Defender capable d'appliquer des protections temporaires aux systèmes exposés à des failles de sécurité. En cas d'attaque, elle pourra même intervenir automatiquement pour couper la route aux pirates.
Les cybercriminels n'attendent pas que les entreprises aient terminé leurs mises à jour pour exploiter une faille de sécurité. Entre la publication d'un patch et son installation, plusieurs jours peuvent s'écouler, le temps de vérifier sa compatibilité avec les logiciels existants et d'organiser son déploiement sans perturber l'activité. Un délai dont les pirates savent profiter, et pendant lequel Microsoft entend désormais protéger les systèmes vulnérables grâce à Vulnerability Shielding, une nouvelle fonction de Defender présentée à l'occasion de l'Ignite 2026.
Faire barrage aux pirates sans corriger la faille
Plutôt que de laisser les machines exposées jusqu'à l'installation d'une mise à jour, Microsoft propose de leur appliquer des protections provisoires, adaptées à la vulnérabilité concernée. Pour cela, Vulnerability Shielding s'appuie sur l'intelligence artificielle et les données de sécurité de Defender pour identifier les failles exploitables, examiner la configuration des systèmes et déterminer comment empêcher les pirates d'en tirer parti.
Dans les faits, l'outil pourra restreindre les communications réseau, bloquer des chemins d'accès ou limiter certaines autorisations pour empêcher l'exploitation d'une vulnérabilité, tout en cherchant à préserver le fonctionnement des applications. Il ne s'agit donc pas de corriger la faille elle-même, mais de rendre son exploitation plus difficile en attendant l'installation du patch définitif.
Cette protection préventive s'appuie sur le Risk Reduction Agent de Microsoft Perception, chargé d'établir un plan d'action tenant compte des risques et des contraintes de l'entreprise. Pour aider les administrateurs à prendre leur décision, l'agent simulera les conséquences des protections envisagées à partir de 90 jours d'activité réelle. Aucune mesure ne sera appliquée sans leur validation.
En cas d'attaque, Defender pourra intervenir de lui-même
Mais Vulnerability Shielding ne se limitera pas à anticiper les attaques. La nouvelle fonction vient également renforcer Attack Disruption, le dispositif de Defender capable de détecter et d'interrompre automatiquement des intrusions en cours. Lorsqu'une attaque sera repérée, il pourra appliquer de lui-même des protections temporaires aux systèmes vulnérables.
L'objectif sera alors de bloquer les accès exploités par les pirates, mais aussi de leur fermer d'autres voies susceptibles de leur permettre de progresser dans le réseau. Pour choisir les restrictions à appliquer, Defender tiendra compte des vulnérabilités connues, des techniques d'attaque observées et des usages habituels des systèmes concernés, afin de préserver autant que possible les activités légitimes.
Ces protections auront vocation à rester temporaires. Une fois le correctif définitif installé, elles seront retirées automatiquement. Les administrateurs pourront également consulter les restrictions appliquées, exclure des appareils ou des applications et revenir sur une décision si nécessaire.
Vulnerability Shielding arrive en préversion publique, avec une première prise en charge des failles permettant l'exécution de code à distance sur les serveurs pour son volet préventif. La nouveauté s'adresse aux entreprises équipées des solutions de sécurité professionnelles de Microsoft, et non aux particuliers utilisant simplement l'antivirus intégré à Windows.
- Moteur de détection de dernière génération efficace et discret
- Intégration dans Windows 10 et Windows 11
- Pare-feu