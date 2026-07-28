Dans le détail, Perception s’organise autour de trois familles d’agents, chacune chargée d’une étape différente de la réponse cyber. Les red teams, d’abord, adoptent le point de vue des attaquants. Elles recherchent les chemins susceptibles de mener à une compromission, repèrent les services exposés et vérifient si les failles détectées peuvent réellement être exploitées.

Leurs conclusions sont ensuite transmises aux blue teams, qui prennent en charge la défense. Elles enquêtent sur les signaux collectés, évaluent la menace et décident de la réponse à apporter. Elles peuvent aussi générer des règles de détection adaptées à l’attaque observée, afin de repérer d’éventuelles tentatives d’exploitation avant que la faille ne soit corrigée.

Microsoft complète ce duo avec des green teams, dont le rôle consiste à patcher les failles identifiées et à renforcer l’environnement. Elles peuvent modifier une règle de pare-feu, fermer un port, renforcer un contrôle d’autorisation ou préparer un correctif dans le code.

Ces agents ne travaillent donc pas chacun de leur côté. Perception les fait intervenir dans une même boucle, de la simulation d’attaque à la remédiation, à partir d’un contexte de sécurité partagé. Chaque équipe peut ainsi exploiter les résultats de la précédente, sans obliger les analystes, pentesters et développeurs à reprendre le travail à chaque passage de relais.

La plateforme s’appuie pour cela sur des playbooks, des procédures prédéfinies qui organisent les différentes étapes de la réponse à une menace. Les équipes peuvent lancer l’un de ces scénarios ou formuler directement leur demande en langage naturel. Elles peuvent, par exemple, demander si leur organisation est protégée contre un groupe malveillant récemment identifié, puis laisser Perception sélectionner les agents à mobiliser et les actions à enchaîner.