L’arrivée de Security Store marque évidemment une étape supplémentaire dans la transformation des outils Microsoft en une plateforme conçue pour intégrer des services tiers, en particulier ceux qui exploitent l’IA pour épauler les centres opérationnels.

Parmi les premiers partenaires mis en avant, on retrouve Darktrace, qui ajoute sa détection comportementale et un agent d’analyse des e-mails malveillants relié à Defender et Security Copilot. Illumio s’appuie sur la télémétrie de Sentinel pour cartographier les flux latéraux, hiérarchiser les alertes et contenir les brèches plus vite. Netskope apporte une approche Zero Trust appliquée aux usages cloud, web et applications privées, tandis que Tanium offre une visibilité temps réel sur les terminaux et la possibilité de lancer des remédiations directement depuis Sentinel.

Pour ces éditeurs, le store devient un canal de distribution intégré à l’expérience Microsoft Security, avec un accès direct aux entreprises déjà clientes. Microsoft y gagne un écosystème qui s’enrichit sans effort pour l’utilisateur final, tout en imposant ses standards d’intégration et ses processus de validation technique.

Bref, une évolution qui confirme l’ambition de Redmond de se positionner comme pivot incontournable de la cybersécurité d’entreprise. Pratique pour tout le monde, éditeurs comme organisations, mais aussi potentiellement plus verrouillant, puisque la promesse d’un environnement homogène s’appuie forcément sur la dépendance renforcée à un seul et unique fournisseur : Microsoft.