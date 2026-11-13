CHP1

Peut-être le moment de se rendre compte des dégâts des solutions « tout cloud » aussi. A vouloir tout centraliser sur le cloud, on se rend pas compte des risques que cela engendre pour les entreprises, collectivités, télé-travail, indépendants et bien sûr pour les particuliers.

fredmc: fredmc: ca donne une tout petite idée de ce qui pourrait arriver si les usa décidaient de couper tout à l’europe.

Certains DSI feignent encore à « apprécier » ces risques majeurs et font l’autruche en prétextant que c’est impossible.

La preuve…