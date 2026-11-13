L'interminable panne mondiale de Microsoft 365, qui perturbe Outlook ou encore Teams depuis jeudi en fin de journée, a fait remonter des signalements de 74 pays. Les hôpitaux, polices, banques et administrations doivent composer sans leur messagerie, et la France n'est évidemment pas épargnée.
Près de vingt heures après son déclenchement, la panne mondiale d'Outlook et de Microsoft 365 continue de désorganiser le travail de nombreuses organisations. Au Royaume-Uni, en Asie, en Australie ou aux États-Unis, et bien sûr en France, des services publics, hôpitaux et entreprises ont dû se rabattre sur des solutions de repli. Microsoft dit n'avoir aucune preuve d'une activité malveillante et constate une amélioration progressive, sans avancer de date de retour à la normale.
Outlook et Teams en panne, des millions de salariés dans le monde découvrent la vie sans e-mail
Au Royaume-Uni, la panne frappe là où ça fait mal. Selon ITV, plusieurs forces de police ne reçoivent plus les plaintes déposées sur leur site, tandis que des cabinets de généralistes et des hôpitaux du NHS préviennent que leurs équipes ne peuvent plus répondre aux e-mails. Certains patients pourraient même attendre leurs ordonnances, et plusieurs établissements demandent désormais de les joindre par téléphone. Des services d'ambulance seraient aussi touchés, et jusqu'aux outils Microsoft des députés. Le gouvernement britannique assure disposer de plans de secours solides.
En Asie, où la panne attendait les salariés dès leur arrivée au bureau vendredi matin, le tableau n'est guère plus reluisant. Au Japon, l'agence de gestion des catastrophes ne pouvait plus envoyer ni recevoir d'e-mails, et certains services publics sont repassés au papier. À Singapour, ce sont carrément les messageries du gouvernement qui sont tombées, tandis que des tribunaux philippins ont pris du retard. À Hong Kong, enfin, des employés de Morgan Stanley et de Goldman Sachs ont confié à CNN avoir été privés d'e-mails et de Teams dès leur connexion, et jusqu'au bout de leur pause déjeuner.
Les chiffres sont impressionnant, puisqu'au plus fort de la panne, Downdetector, le site qui recense les signalements d'internautes, a enregistré jusqu'à 19 650 signalements par minute sur cinq services Microsoft, contre moins de 15 un jeudi ordinaire, rapporte NBC. En Australie, le service de renseignement et la police fédérale figurent parmi les organisations touchées, toujours d'après CNN. En Europe, la Deutsche Bahn décrit un Outlook d'une lenteur extrême, et l'opérateur boursier Euronext comme le groupe de luxe Richemont figurent parmi les victimes, selon European Business Magazine. Plusieurs compagnies aériennes signalent aussi un service client par e-mail perturbé, Air India précisant toutefois que ses vols ne sont pas perturbés pour autant. Et en Californie, un bureau du shérif, cité par NBC, exige désormais que les cautions soient payées en personne, à la prison, tant que la messagerie reste en rade.
En France, une panne Outlook plus discrète mais bien présente
En France, l'impact est réel, mais il reste plus difficile à mesurer. Le pays figure bien parmi ceux recensés par Downdetector, et sur le site TotalBug, les signalements d'utilisateurs sont repartis en flèche vers 8 heures, avec l'arrivée au bureau. Mais à notre connaissance, aucune grande entreprise ni administration n'a communiqué publiquement sur d'éventuelles perturbations. Les médias, comme nous avons pu le faire ce matin, s'emploient surtout à rassurer les utilisateurs désorientés, en rappelant par exemple que changer son mot de passe ne sert à rien. Certains, comme TBM06 dans les Alpes-Maritimes, mettent même en garde contre de faux techniciens qui pourraient en profiter pour se manifester. Chaque incident tech provoque hélas désormais son lot de risques cyber.
Sur les réseaux sociaux, l'humour l'emporte parfois. On découvre avec étonnement par exemple que des internautes de Reddit ont cru à un licenciement en découvrant leur messagerie professionnelle inaccessible, selon CNN. Un autre, cité par le NZ Herald, compare cette panne monstre à ces jours de neige où l’école ferme ses portes. Une journée de répit inespérée, version adulte quoi. Plus sérieusement, et on en parlait il y a un instant, des banques appellent elles aussi leurs clients à la vigilance face aux tentatives d'hameçonnage qui surfent sur la panne.
Puis il y a évidemment la question de la dépendance de l'Europe aux géants américains, au moment même où ses gouvernements cherchent à s'en affranchir. En France, de nombreuses administrations ont franchi le pas, avec la CAF pas plus tard qu'hier qui a annoncé sa bascule sur Linux, entre autres exemples, comme celui très récent aussi du CNRS. De son côté, l'éditeur dit n'avoir aucune preuve d'activité malveillante et affirme constater une amélioration progressive, sans fixer d'échéance pour un retour à la normale. Pour limiter la casse, il a porté à 48 heures le délai avant qu'un mail retardé n'expire.