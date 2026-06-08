En janvier dernier, nous rapportions que la Commission ouvrait une consultation publique sur les "écosystèmes ouverts numériques européens". Le paquet du 3 juin est l'aboutissement de ce processus, avec une portée bien plus large.

Les fournisseurs cloud européens ne représentent plus que 15% du marché continental, contre 29% en 2017. Plus de 70% du marché revient à trois géants américains du cloud que nous connaissons bien : Amazon, Microsoft et Google. Du côté des puces électroniques, l'UE n'est responsable que de 10% de la production mondiale. Elle dépend des États-Unis et de l'Asie de l'Est pour les composants alimentant les systèmes d'IA.

Face à ce constat, le paquet se divise en quatre initiatives. Le Chips Act 2.0 vise une production européenne de puces à 3 nanomètres, un niveau de finesse de gravure qui correspond aux composants utilisés dans les serveurs d'IA. Une production pilote est prévue entre 2030 et 2033. Le Cloud and AI Development Act (CADA) introduit quatre niveaux d'assurance de souveraineté cloud que les administrations publiques devront appliquer pour évaluer leurs prestataires. Les investissements nécessaires sont estimés à 120 milliards d'euros pour les semi-conducteurs, 200 milliards pour tripler la capacité des centres de données d'ici 2036, et 100 milliards supplémentaires pour le cloud et l'IA.